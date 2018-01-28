/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 張泰山宋瑋莉謝立功戴資穎
>rss

民調烏龍 謝立功：黨中央處理才有公信力

發稿時間：2018/01/28 22:04

最新更新：2018/01/28 22:04

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者王朝鈺基隆市28日電）國民黨基隆市長初選民調數據誤植，引發謝立功質疑疑點重重，不只數字誤植，就連過程也違反民調專業。謝立功晚間受訪表示，希望能拉高到黨中央層級處理，如此才有公信力。

「我自己事小，對國民黨傷害事大」，前移民署長謝立功表示，當年自己留在基隆蹲點，無非是希望「在哪裡失敗就要從哪裡站起」，原本對國民黨是很好的機會，發生這樣的事對國民黨形象絕對是很大的傷害，黨中央一定要正視並拉高處理層級，才具有說服力和公信力。

至於民調過程有哪些瑕疵，謝立功說，除下午提到的誘導性提問，其他暫時不說，等啟動相關機制後再來討論。

提到現在心情，謝立功表示，希望政治要給人光明的一面，參與政治是希望為大家做事，如果要朝向這個目標邁進必須排除種種障礙。

此外，謝立功也要求調閱3間民調公司的錄音檔，對此，中國國民黨基隆市黨部書記長蔡智穎表示，目前對於相關法律程序還不是很了解，必須等釐清過後在法律範圍內適當處理。

國民黨基隆市長民調結果在不到6小時翻盤，議長、基隆市黨部主委宋瑋莉直到記者發稿前仍未接聽電話，無法取得回應。前駐紐西蘭代表介文汲說，國民黨只是被波及，完全是民調公司作業錯誤，大家都不想發生，但就是發生了，很可惜。基隆市長林右昌則透過幕僚表示，「無回應」。

國民黨基隆市長初選有宋瑋莉、謝立功及介文汲3人參選，市黨部上午公布初選民調結果，原本謝立功以些微差距勝出，但因全方位民調公司誤將數據對調，下午經再度計算後確定改由宋瑋莉勝出。1070128

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

日本關東大雪

日本關東大雪

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演
四大洲花滑選手競演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP