民調烏龍 謝立功：黨中央處理才有公信力

（中央社記者王朝鈺基隆市28日電）國民黨基隆市長初選民調數據誤植，引發謝立功質疑疑點重重，不只數字誤植，就連過程也違反民調專業。謝立功晚間受訪表示，希望能拉高到黨中央層級處理，如此才有公信力。



「我自己事小，對國民黨傷害事大」，前移民署長謝立功表示，當年自己留在基隆蹲點，無非是希望「在哪裡失敗就要從哪裡站起」，原本對國民黨是很好的機會，發生這樣的事對國民黨形象絕對是很大的傷害，黨中央一定要正視並拉高處理層級，才具有說服力和公信力。



至於民調過程有哪些瑕疵，謝立功說，除下午提到的誘導性提問，其他暫時不說，等啟動相關機制後再來討論。



提到現在心情，謝立功表示，希望政治要給人光明的一面，參與政治是希望為大家做事，如果要朝向這個目標邁進必須排除種種障礙。



此外，謝立功也要求調閱3間民調公司的錄音檔，對此，中國國民黨基隆市黨部書記長蔡智穎表示，目前對於相關法律程序還不是很了解，必須等釐清過後在法律範圍內適當處理。



國民黨基隆市長民調結果在不到6小時翻盤，議長、基隆市黨部主委宋瑋莉直到記者發稿前仍未接聽電話，無法取得回應。前駐紐西蘭代表介文汲說，國民黨只是被波及，完全是民調公司作業錯誤，大家都不想發生，但就是發生了，很可惜。基隆市長林右昌則透過幕僚表示，「無回應」。



國民黨基隆市長初選有宋瑋莉、謝立功及介文汲3人參選，市黨部上午公布初選民調結果，原本謝立功以些微差距勝出，但因全方位民調公司誤將數據對調，下午經再度計算後確定改由宋瑋莉勝出。1070128