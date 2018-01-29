/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 桃園煉油廠費德瑞統一發票謝立功
>rss

考察荷蘭自行車道 柯文哲：3年內難完成

發稿時間：2018/01/29 07:35

最新更新：2018/01/29 13:21

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者唐佩君阿姆斯特丹28日專電）台北市長柯文哲今天表示，阿姆斯特丹自行車道計畫花了40年才完成，台北恐怕不要幻想可以在2至3年內建立，這次考察回去，應重新檢視計畫，可能訂定一個長期計畫。

柯文哲率市府團隊以及台北市議員徐世勳、童仲彥、陳建銘等人自1月27日至2月6日出訪歐洲，今天正式在首站荷蘭展開市政考察，下午分別參訪阿姆斯特丹舊城區、運河區、自行車專用道及社會住宅等建設，由於市府加隨行經貿團員合計約50人，大陣仗引起路人好奇，還有荷蘭民眾拿手機搶拍柯文哲。

他接受媒體聯訪時表示，阿姆斯特丹花了40年才完成整個自行車專用道，這給台北市一個啟示，恐怕不要幻想可以在2至3年內建立，考察回去後，應該檢視計畫，或可能訂定一個長期計畫。

由於整個隊伍在城區參訪過程中，不斷走到自行車專用道，被車鈴鐺到不行。他說，荷蘭車道劃分很清楚，是外來的人搞不清，走到人家車道才有問題。

至於在美術館部分，他說，台北美術館也有擴張計畫，從花博到美術館有一個北美二館的設計，目前已經設計到一半了，將開始編預算，媒體詢問預算多少?他說台北市都發局長林洲民報告要新台幣54億元，但他隨即說「我看應該不只」。1070129

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

日本關東大雪

日本關東大雪

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演
四大洲花滑選手競演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP