考察荷蘭自行車道 柯文哲：3年內難完成

（中央社記者唐佩君阿姆斯特丹28日專電）台北市長柯文哲今天表示，阿姆斯特丹自行車道計畫花了40年才完成，台北恐怕不要幻想可以在2至3年內建立，這次考察回去，應重新檢視計畫，可能訂定一個長期計畫。



柯文哲率市府團隊以及台北市議員徐世勳、童仲彥、陳建銘等人自1月27日至2月6日出訪歐洲，今天正式在首站荷蘭展開市政考察，下午分別參訪阿姆斯特丹舊城區、運河區、自行車專用道及社會住宅等建設，由於市府加隨行經貿團員合計約50人，大陣仗引起路人好奇，還有荷蘭民眾拿手機搶拍柯文哲。



他接受媒體聯訪時表示，阿姆斯特丹花了40年才完成整個自行車專用道，這給台北市一個啟示，恐怕不要幻想可以在2至3年內建立，考察回去後，應該檢視計畫，或可能訂定一個長期計畫。



由於整個隊伍在城區參訪過程中，不斷走到自行車專用道，被車鈴鐺到不行。他說，荷蘭車道劃分很清楚，是外來的人搞不清，走到人家車道才有問題。



至於在美術館部分，他說，台北美術館也有擴張計畫，從花博到美術館有一個北美二館的設計，目前已經設計到一半了，將開始編預算，媒體詢問預算多少?他說台北市都發局長林洲民報告要新台幣54億元，但他隨即說「我看應該不只」。1070129