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320案待表決 總預算案30日拚三讀

發稿時間：2018/01/29 10:38

最新更新：2018/01/29 12:39

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立法院臨時會院會29日將處理107年度中央政府總預算案，共有320個案子要進行表決。中央社記者吳家昇攝　106年1月29日立法院臨時會院會29日將處理107年度中央政府總預算案，共有320個案子要進行表決。中央社記者吳家昇攝　106年1月29日

（中央社記者溫貴香、蘇龍麒台北29日電）立法院臨時會院會今天將處理107年度中央政府總預算案，民進黨立法院黨團總召柯建銘說，有320案要表決，預計1天表決4個委員會的提案，2天內完成總預算案三讀。

民國107年度中央政府總預算案，立法院長蘇嘉全26日表示，朝野協商共識刪減額度不低於106年度的新台幣240億元。

立法院臨時會上午院會開始宣讀有共識的提案，沒有共識的提案，稍晚將進行表決。

柯建銘上午在民進黨團會議前受訪表示，總預算案，朝野黨團經過冗長的協商，最後，矯正署預算部分，時代力量立法院黨團提了132案，拒絕協商，因此就照程序走，總共有320案要表決，1天表決4個委員會，2天8個委員會的表決可以順利完成總預算審查。

柯建銘說，即便時代力量黨團不撤案、不繼續協商，一切照程序走。1070129

立法院臨時會院會29日處理107年度中央政府總預算案，國民黨立法院黨團總召林德福（前左2）、民進黨立法院黨團總召柯建銘（後右）與立法院長蘇嘉全（前右）交換意見。左為立法院秘書長林志嘉。中央社記者吳家昇攝　106年1月29日立法院臨時會院會29日處理107年度中央政府總預算案，國民黨立法院黨團總召林德福（前左2）、民進黨立法院黨團總召柯建銘（後右）與立法院長蘇嘉全（前右）交換意見。左為立法院秘書長林志嘉。中央社記者吳家昇攝　106年1月29日
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