傳靠妹藍營暗助 黃偉哲：寧願黃智賢沒主持

（中央社記者蔡佳伶台北29日電）民進黨立委黃偉哲今天被問到，傳民調2成到3成支持來自藍營，是因妹妹黃智賢具藍營色彩，若當選台南市長，是否出賣台灣？黃偉哲說，寧願妹妹沒主持藍營節目，他自己好好選就好。



民主進步黨籍立委黃偉哲上午接受廣播節目蔻蔻早餐訪問。主持人周玉蔻問，傳黃偉哲民調2成到3成支持來自藍營，是因黃智賢具藍營色彩，若黃偉哲當選市長，會不會出賣台灣？黃偉哲說，「寧願我妹妹沒在主持藍營節目，我自己好好選」。



主持人追問，黃智賢角色慢慢在綠營內發酵，她是中央電視台聘請的評論員，中國國台辦搞不好能捐點錢給黃偉哲？黃偉哲回答，他如果是對手，就找出一筆來自對岸的捐款，那就再見啦，那不只違反政治獻金法，還構成政治人格的自殺。他並說，家裡兩票對一票，黃智賢是藍的，弟弟蘇紫雲是綠的。



周玉蔻問，賴清德擔任台南市長時曾訪問中國，黃偉哲當選市長會去嗎？黃偉哲說，不會，目前為止把市政做好就好，去中國做什麼？市政藍圖裡沒想到去那邊做什麼。



至於現在的政治立場？黃偉哲表示，他過去支持一邊一國，現在雖然沒有繼續參加一邊一國的活動，但主張台灣獨立建國。不怕藍營選票跑掉嗎？他回答，理想和選票中間要有所選擇。



而被問到跟賴清德團隊有沒有私下交易，當選後，賴清德的人馬能留下來？黃偉哲發誓說，絕對沒有跟人家交換，沒有說什麼他選上了，誰來當什麼。



民進黨台南市長初選競爭激烈，有6人登記參選，分別是立委葉宜津、黃偉哲、王定宇、陳亭妃、前台南市副市長顏純左及前民進黨副秘書長李俊毅。1070129