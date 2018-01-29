管中閔相關爭議 柯建銘：尊重校園自主

（中央社記者溫貴香、蘇龍麒台北29日電）台灣大學5日遴選出中央研究院院士管中閔為新任校長相關爭議，民主進步黨立法院黨團總召集人柯建銘今天說，民進黨一向尊重校園自主，原則上就是尊重台大遴選委員會。



立法院23日朝野協商教育部預算案，針對台大校長遴選爭議，民進黨籍立法委員劉櫂豪率先要求教育部釐清，時代力量黨團則提主決議提案，包括「台大校長遴選爭議於釐清前不得逕行核定校長名單」。



民進黨團隨後也提另一項主決議，「教育部應該要求台大校長遴選委員會釐清疑義，否則不得進行後續聘任作業」，但當時朝野無共識，提案暫保留；柯建銘27日表示，26日下午已撤回主決議提案。



時力也將修改主決議內容為鑑於多所公私立大學於校長遴選過程中發生諸多違法程序爭議及弊端，屢遭社會各界質疑，損及高等教育品質，也有傷及學生權力之虞，教育部應負起監督責任，進行必要調查，並向外界公布調查結果。



柯建銘上午在民進黨團會議前受訪表示，執政黨沒有提主決議的道理，當初是為朝野協商程序能順利進行；假如時力黨團沒撤案，民進黨團應會中立不介入。



柯建銘在黨團會議後表示，民進黨一向尊重校園自主，立法院的提案有共識就處理、沒共識就保留，民進黨團已撤案，原則上就是尊重台大遴選委員會；時力提案部分，民進黨就不介入。1070129