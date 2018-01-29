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中油煉油廠大火 賴揆致電葉俊榮救災

發稿時間：2018/01/29 12:14

最新更新：2018/01/29 12:23

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中油桃園煉油廠29日清晨發生氣爆火警，傳出爆炸巨響，消防局初查是加熱爐的爐管破裂起火燃燒，燃燒面積約50平方公尺。（桃園市政府消防局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真　107年1月29日中油桃園煉油廠29日清晨發生氣爆火警，傳出爆炸巨響，消防局初查是加熱爐的爐管破裂起火燃燒，燃燒面積約50平方公尺。（桃園市政府消防局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真　107年1月29日

（中央社記者顧荃台北29日電）中油桃園煉油廠今天清晨發生氣爆火警，行政院發言人徐國勇表示，行政院長賴清德第一時間就接獲報告，並親自打電話給內政部長葉俊榮，要求進行救災處理。

桃園市龜山區的中油公司桃園煉油廠在清晨6時42分傳出火警，桃園市消防局人員指出，現場為煉油廠作業區戶外加熱爐的爐管破裂起火燃燒，目前火勢已經控制。

中油發言人畢淑蒨表示，是歲修的第二加氫脫硫工場重新啟動時，發生爆炸起火燃燒，原因則待調查。

徐國勇上午告訴中央社記者，賴清德第一時間即已接獲報告，並立即指示相關部門，包括親自打電話給葉俊榮，要求消防署、經濟部、災防辦等進行救災處理；預定31日交接的中油總經理李順欽後續也進駐現場、確認起火原因等狀況，各單位也都立即向賴清德報告。

徐國勇表示，上午政務會議時，經濟部長沈榮津親自向賴清德報告整起事件；起火原因可能是中油外包廠商疏失或者是中油管線標準作業程序(SOP)疏漏，後續將會做徹底調查跟處理。1070129

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