黃偉哲初選遇猛烈攻勢 晚上偷偷哭泣

（中央社記者蔡佳伶台北29日電）民主進步黨台南市長初選廝殺激烈，面對對手猛烈攻勢，競逐初選的民進黨籍立法委員黃偉哲今天表示，晚上有偷偷哭泣。



黃偉哲接受廣播節目蔻蔻早餐訪問時，主持人周玉蔻提問，初選成為眾矢之的，晚上有沒有偷偷哭泣？黃偉哲說，有啊，他是沒派系的人，是不是有些人欺負他沒派系？



周玉蔻追問，外傳民意調查中有兩到三成支持來自中國國民黨選民，是因有具藍營色彩的妹妹黃智賢。黃偉哲當台南市長，會不會出賣台灣？黃偉哲說，寧願妹妹沒主持藍營節目，他自己好好選就好。



周玉蔻說，人家會覺得這是得了便宜還賣乖；黃偉哲表示，西元2006年黃智賢竟還去國民黨中山會報，「你說我擔不擔心，我就講說，如果可以解決的話，我乾脆跟黃智賢斷絕兄妹關係」。



黃偉哲表示，雖然目前民調居領先，但依舊擔心，對初選民調有疑慮。近日爆出選舉烏龍與民調不公等新聞，擔心會有派系力量，「很怕被操作翻盤」，但他不會、也沒資格評論黨內初選民調公平與否，只是民調作業一定要非常小心，以免造成不公，也要嚴防民調公司有誤植欄位等缺失。



民進黨台南市長初選競爭激烈，6人競逐，包括民進黨籍立委葉宜津、黃偉哲、王定宇、陳亭妃、前台南市副市長顏純左及前民進黨副秘書長李俊毅。1070129