雷倩：婦聯會被禿鷹狙擊 對未來悲觀

中華民國婦女聯合會主委雷倩（前中）等人29日下午召開記者會，向媒體說明與內政部、黨產會簽署行政契約的理由以及若破局可能產生的後果。中央社記者徐肇昌攝 107年1月29日

（中央社記者劉麗榮台北29日電）婦聯會主委雷倩今天說，31日會員代表大會不只像上市公司的經營權之爭，更像被另一群禿鷹狙擊，她對未來是否有生機感到悲觀。內政部表示，期待婦聯會繼續努力。



婦聯會主委雷倩下午在婦聯會副秘書長汲宇荷、律師徐履冰陪同下在婦聯會一樓大廳召開記者會，婦聯會人員拿著「團結一心」、「支持雷倩」、「永續經營」、「簽署行政契約」標語站在後方。



雷倩說，婦聯會和內政部、黨產會三方協商是長期經過殫精竭慮、努力奮鬥結果，婦聯會原來與正常公司一樣，由所有利害關係人決定，但婦聯會組織極為奇特，所有利害關係人，包括會內同仁或基金會同仁，通通不是會員，沒有投票權。



她表示，組織中的會員因為歷史緣故，跟政治、政黨有長期綿密關係，現在更被複式動員，一種是直接影響，收委託書；二是對案子清楚的人，要求他們不要前來，避免造成一面倒的局勢。



雷倩直言，現在狀況不僅是一般上市公司的經營權之爭，婦聯會彷彿被另外一群禿鷹狙擊的公司，現在討論婦聯會該當如何的人，完全沒有看到婦聯會被長期打壓、追討與恐嚇的歷史，更對婦聯會做出選擇的過程毫不在意，而用一些似是而非的語言在外創造極大聲浪，「我們好像在沙灘上，所有人都希望你們趕快去死」。



對於外界指有政黨介入問題，雷倩說，她從未從她口中說出任何一個政黨的名字，但的確有人在收委託書，有組織要求會員不來開會，這是事實，沒有必要隱瞞。



雷倩沉痛表示，她對婦聯會的未來還有沒有生機，感到悲觀。



至於被撤換主委一職的辜嚴倬雲知情嗎？雷倩說，她不確定、很難回答這個問題。雷倩說，過去所有常委會議都是辜嚴倬雲親自主持的，辜嚴去年10月出國後，態度和情勢的確有所改變，12月底回國後，婦聯會跟辜嚴的關係變得非常困難，婦聯會同仁難以見到辜嚴。



雷倩表示，很多人號稱具有辜嚴的授權、聲明書，會內同仁也同樣有授權跟聲明書，這也是去年12月28日資訊最為混亂之時，她們比對各種授權，常委會一致決議後，隔天才去簽署行政契約備忘錄。



雷倩指出，辜嚴長期領導婦聯會，每個人都非常愛辜嚴媽媽，不確定辜嚴倬雲是否知道，婦聯會現在面對的狀況是如此危急，正值風雨飄搖之際，也不曉得這群禿鷹，會為婦聯會帶來怎樣的厄運。



內政部官員受訪表示，期待婦聯會繼續努力，結果要看婦聯會自己的認知了。31日結果出爐，內政部會與黨產會溝通看如何進行後續處理。



官員指出，婦聯會內部了解的人從不惜一戰轉為願意溝通，不過，「想要努力的人一個一個走掉了」，對此感到無奈、遺憾，但仍期待當天會有好的轉變。



婦聯會因無法交代勞軍捐流向，去年與內政部、黨產會展開協商，三方於去年12月29日簽署備忘錄，包括婦聯會願捐新台幣343億元給國庫，旗下4個基金會將完成董事會改選，納入社會公益人士等，並於一個月內簽署行政契約。不過，婦聯會31日會員代表大會召開前夕，卻傳出有翻盤可能。1070129