張小月：將檢視兩岸法規安全管理機制

陸委會29日舉行年終記者會，主委張小月（右）說明新年度工作重點，包含掌握及預判兩岸情勢、尋求對話溝通可能機會等多項措施。中央社記者鄭傑文攝 107年1月29日

（中央社記者繆宗翰台北29日電）行政院大陸委員會主委張小月今天在年終記者會上表示，面對國家安全挑戰，陸委會未來一年將協調各主管部會，檢視兩岸條例及相關法規的安全管理機制，保障社會治安與國家安全。



她在回答記者相關提問時進一步說明，台灣是個自由民主的社會，和中國大陸「管控、一黨獨大」的體制完全不一樣。政府不能容許中國大陸利用台灣的自由民主，表面溝通交流，卻隱含其他政治動機。



張小月分析，陸方未來對台仍會採取「一拉一打」、「軟的更軟、硬的更硬」的兩手策略，刻意忽視政府官方溝通往來，加強民間交流。但陸委會提醒民眾特別注意，中共提出的拉攏、爭取，背後有特殊政治考量與目的。



她強調，政府會檢視現行兩岸相關法規，希望維持正常來往，同時也保障國家安全、社會秩序。雖然兩岸關係未來可能面臨更多挑戰，政府仍以正面積極態度看待，更加努力維繫兩岸和平穩定，並且開啟對話。



有記者追問，政府未來一年是否爭取建立兩岸軍事互信或簽署兩岸和平協議。張小月說，目前還看不出來國內有共識，「現在談這些都言之尚早」。兩岸現階段就是要維繫和平穩定，珍惜交往30年成果，盡早進行溝通對話，解決兩岸問題。



對於台灣價值與兩岸關係定位，張小月仍重申，政府根據中華民國憲法及兩岸人民關係條例處理兩岸議題；台灣價值就是自由、民主、人權。處理兩岸議題上，台灣價值就是堅持主體性、主流民意、民主原則，與對岸在公平對等尊嚴基礎上交往，「兩岸關係就是兩岸關係」。



另外，張小月也在致詞時表示，陸方過去一年加大對台緊縮施壓，政府為確保台海和平穩定，堅持主張與承諾，並強化兩岸交流秩序與機制，保障民眾權益，定期檢視各項協議執行與聯繫情形，提出兩岸條例及相關法令修正，及強化違規違常審查等。



她表示，政府將掌握預判兩岸情勢，尋求對話溝通可能機會，推演兩岸互動的可能發展及影響，管控風險及研議因應對策；同時在有利台灣發展的前提下，尋求兩岸對話溝通的可能性，進一步化解分歧。



張小月也提到，政府將持續推動陸生與陸配權益保障，強化對在中國大陸國人的關懷協助；並加強結合國際社會友我力量，充分透過多元方式，爭取支持；也會加強與國內各界、地方政府聯繫，使民意成為政策有力的後盾。1070129