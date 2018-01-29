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宋瑋莉否認退選 又說成功不必在我

發稿時間：2018/01/29 19:02

最新更新：2018/01/29 20:27

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國民黨基隆市長初選民調烏龍，原排序第二的基隆市議長宋瑋莉（中）經數據再計算後，超越前移民署長謝立功（左）變成第一。宋瑋莉29日在記者會上表示，盼交由黨中央用最快的速度決定。中央社記者沈如峰攝　107年1月29日國民黨基隆市長初選民調烏龍，原排序第二的基隆市議長宋瑋莉（中）經數據再計算後，超越前移民署長謝立功（左）變成第一。宋瑋莉29日在記者會上表示，盼交由黨中央用最快的速度決定。中央社記者沈如峰攝　107年1月29日

（中央社記者沈如峰基隆市29日電）外傳基隆市議長宋瑋莉將退出國民黨基隆市長初選，宋瑋莉今天表示，「你們有沒有聽我從嘴巴裡講出來，這樣就可以證明了」，但她又說：「成功不必在我，我們大家一起協調。」

國民黨基隆市長初選有宋瑋莉、前移民署長謝立功及前駐紐西蘭代表介文汲3人參選，市黨部昨天上午公布初選民調，原本謝立功以些微差距勝出，但因全方位民調公司誤將「政黨對比支持率」和「黨內互比支持率」數據對調，昨天下午更正計算後改由宋瑋莉勝出。

國民黨中央今天邀集謝立功和宋瑋莉會面後，下午2時在基隆市黨部舉行記者會，宋瑋莉說，民調誤植對自己和謝立功像是洗了三溫暖，但這不是很開心的三溫暖，第一時間接到謝立功勝出時，因當時正在參加公祭，結束後立刻趕到黨部恭賀謝立功。

她說，昨天並不是神隱，而是因為不知道該如何回答問題，經過深思熟慮後與黨中央聯繫決定今天舉行記者會，更希望黨中央能保存這3間民調公司資料，以便日後能夠檢視。

全方位民調公司總監劉元欽表示，這次民調在公平、公正、公開情況下進行，對於數據誤植向全國民眾、國民黨、謝立功、宋瑋莉和介文汲道歉，昨天公布民調時發現與其他2家公司民調趨勢有落差，經再次檢視後發現數據貼錯欄位造成國民黨形象受損。

國民黨副秘書長杜建德指出，全方位民調數據誤植造成國民黨形象受損，國民黨除譴責外也將提出求償，此外，記者會前特別邀集謝立功和宋瑋莉見面，兩人深知團結的重要，願意把提名結果交給黨中央協調，兩位也都表現出「成功不必在我」的民主風範，黨中央也會在最快時間檢視民調資料。

「傳言僅止於傳言」，宋瑋莉記者會結束後受訪表示，她當然希望用協調方式決定人選，預計農曆年前會有結果，現在的心情就像掉到谷底後又跳回來，「還好我身體健康」。至於何種情況下會選擇禮讓或當仁不讓，宋瑋莉回應，「恕我先不說好嗎？謝謝。」1070129

影片來源：中央社
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