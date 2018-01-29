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行政契約若翻盤請辭 雷倩：不會棄城投降

發稿時間：2018/01/29 19:21

最新更新：2018/01/29 19:29

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婦聯會31日會員代表大會將討論並表決是否與內政部、黨產會簽行政契約；婦聯會主委雷倩（右）29日在副秘書長汲宇荷（左）陪同下召開記者會，完整說明簽署行政契約的理由以及若破局可能的後果。中央社記者徐肇昌攝　107年1月29日婦聯會31日會員代表大會將討論並表決是否與內政部、黨產會簽行政契約；婦聯會主委雷倩（右）29日在副秘書長汲宇荷（左）陪同下召開記者會，完整說明簽署行政契約的理由以及若破局可能的後果。中央社記者徐肇昌攝　107年1月29日

（中央社記者謝佳珍台北29日電）婦聯會是否簽行政契約，內部兩派角力，傳出反對派已掌握1/3票數將翻盤，外界關切若簽署案遭否決，婦聯會主委雷倩是否請辭，雷倩強調，所有常委都會站在這裡，「我們可以被殺頭，但不會棄城投降」。

中華民國婦女聯合會31日將召開臨時會員代表大會，討論並表決是否與內政部、黨產會簽署行政契約，依人民團體法規定，出席者須超過2/3以上同意才通過，只要出席者1/3不同意，行政契約就簽不了。但近日的發展，讓外界對婦聯會能否在大會中順利通過簽署行政契約產生懷疑。

雷倩下午在婦聯會召開記者會，她被問及若31日簽署行政契約遭否決，是否有備案時表示，這是她最心痛的一件事，今天有這麼多風雨，讓婦聯會無法順利轉型，對婦聯會本身是打擊，不過也會有相對因應。

雷倩說，若不簽署行政契約，內政部、黨產會後續可能祭出行政處分，婦聯會準備聘請律師籌組律師團，因應未來可能被調查以及訴訟等各種可怕後果。

她哽咽表示，她已經答應所有婦聯會同仁，「我們不是城門打開、棄城投降的人，如果政府的鐵騎一定要走進婦聯會，我們都會一同站立到最後一刻，我們同舟一命，一同站立到最後一刻。」

至於若行政契約簽署遭否決，是否請辭主委？雷倩表示，如果婦聯會被認定為附隨組織，婦聯會應該沒有很長的時間可以因應，且按照婦聯會章程，若常委辭職，沒有機制可以改選，將由內政部指定人員處理，因此，所有常委們都決定會一起站在這裡。

雷倩哽咽表示：「我們可以被殺頭，但不會棄城投降，一旦被政府鐵騎進入，更應該站在這裡；負責任的常委會不能容許同仁遭受不當打壓，面對公權力壓迫，要站在他們的前頭，成為他們的保護。」

不過，若遭內政部撤換主委職務，雷倩說，如果內政部撤換所有常委，到那一刻，婦聯會將會群龍無首、毫無招架之力、任人宰割，且組織停擺，這在台灣非無前例可循，她不希望這件事情發生。

雷倩表示，婦聯會非附隨組織，沒有不當黨產，但行政機關手上有公權力的大刀，若要做出行政處分，婦聯會只好事後尋求救濟。

此外，有會員主張讓4大會計師查帳，以昭公信。雷倩說，為避免惡意、有心的政治操作，堅拒交出會務與財務資料，這是為確保尊嚴與組織不被糟蹋，如果會員要求查帳，交由會員代表大會當天公決。如果大家決定就全部打開，讓每個人都進來看婦聯會這筆帳。

雷倩說，原先規劃就是財務透明、決策透明、主委直選，沒有一人把持組織的可能性，她會正面回應這些公開透明的要求，這是婦聯會轉型的重要契機。

雷倩下午在婦聯會副秘書長汲宇荷、律師徐履冰的陪同下召開記者會，說明簽署行政契約緣由，以及後續因應。記者會一旁，有婦聯會人員拿著「團結一心、支持雷倩、永續經營、簽署行政契約」等標語。1070129

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