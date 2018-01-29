獵雷艦聯貸案防弊 立院促改善採購制度

（中央社記者劉冠廷、王承中台北29日電）立法院今天開始處理民國107年度中央政府總預算案，表決朝野黨團無共識提案，並對慶富獵雷艦聯貸案做成主決議，要求政府改善採購相關制度，避免再生弊端。



107年度總預算案在106年8月31日送請立法院審議，但同年9月8日內閣改組，行政院長賴清德基於對立法院尊重及回應民意要求，撤回總預算案。



重新檢討編成的107年度中央政府總預算案，歲入改列為新台幣1兆8974億元，較上年度預算數增加563億元，約增3.1%；歲出改列為1兆9918億元，較上年度預算數增加178億元，約增0.9%。



立法院臨時會院會今天開始處理107年度中央政府總預算案，上午宣讀完107年度總預算案中有共識的提案，下午則開始表決朝野黨團沒有共識的提案。民主進步黨立法院黨團總召柯建銘說，軍公教調薪3%朝野有共識，與保留事項無關，已完成二讀。



針對慶富獵雷艦聯貸案，院會下午通過主決議，要求行政院應持續督導各相關部會，落實改善政府重大採購相關制度、強化公股督導及聯貸徵授信評估機制與貸後管理效能，避免再生弊端。



至於獵雷艦相關預算，今天院會中也通過委員會的決議，將已編列的獵雷艦案第4期新台幣35億元預算，全數刪除。



至於兆豐銀美國分行遭美國聯邦儲備理事會重罰，院會今天也通過主決議，金管會、財政部除應查明事實，追究違失責任外，行政院亦應責成相關部會，強化本國銀行及其海外分行的法令遵循、內部控制及防制洗錢機制，以健全金融機構業務經營。



立法院院會今天從下午2時開始至晚間6時22分止，立法院朝野黨團經表決處理完內政、外交國防、經濟、財政等委員會等無共識提案。明日將繼續表決教文、交通、司法、社環委員會等委員會朝野無共識的提案。柯建銘告訴中央社記者，預計1天表決4個委員會的提案，2天內完成總預算案三讀。



立法院職權行使法規定，第三讀會，除發現議案內容有互相牴觸，或與憲法、其他法律相牴觸者外，祇得為文字之修正。 1070129