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潘維剛律師函警告婦聯會人員 雷倩：遺憾

發稿時間：2018/01/29 19:40

最新更新：2018/01/29 19:40

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（中央社記者謝佳珍台北29日電）婦聯會主委雷倩今天表示，包括潘維剛等3位會員委請律師以信函警告會務人員，她很遺憾。婦聯會前常委潘維剛回應，律師信是善意提醒會務人員行政中立，希望雷倩不要模糊焦點。

中華民國婦女聯合會31日將召開臨時會員代表大會，討論並表決是否與內政部、黨產會簽署行政契約。雷倩下午召開記者會說明立場；此外，反對簽署行政契約的潘維剛明天上午也將召開記者會發表宣言，呼籲讓陽光照進婦聯，讓正義照耀台灣。

雷倩下午在婦聯會副秘書長汲宇荷、律師徐履冰的陪同下召開記者會，說明簽署行政契約緣由，以及後續因應。記者會一旁，有婦聯會人員拿著「團結一心、支持雷倩、永續經營、簽署行政契約」等標語。

雷倩說，今天接到威脅性的律師信，包括潘維剛等3位會員委請律師以信函警告會務人員，就31日的大會提出要求。

對於律師信內容，雷倩說，信中提及當天會議可能有些超出章程與人民團體法的要求，以及恐涉及偽造文書、背信的風險，並希望會議決議時，採記名投票方式，行使表決權。

雷倩表示，記名投票是立法院亮票的手法，許多政治上為表達忠誠的手段，但婦聯會在重大生死存亡的關鍵，一定要用最民主方式，以無記名方式進行，「這個要求絕對不會接受」。

她表示，接到這樣毫無道理的律師警告函，提及員工甚至有觸法之虞，這樣的作為讓她感到極為遺憾。

雷倩說，婦聯會是有格調的組織，不會玩這種小動作，也希望異議人士不要玩這種小動作，不要在31日當天意圖製造紛擾，使組織名聲與尊嚴受到影響。婦聯會是具姊妹情誼的組織，因為立場不同，寧可把婦聯會砸爛，也不願在會內用民主行為討論，這樣的行為，她很遺憾。

潘維剛接受中央社記者訪問表示，律師信只是善意提醒婦聯會會務人員要行政中立；雷倩口口聲聲說有人收委託書，到底誰收？婦聯會會員代表大會絕對不是上市公司股權之爭。

潘維剛說，為對歷史負責，她建議31日的會員代表大會採記名投票，她只是建議，至於是否採行應該交由會員代表大會決定，雷倩現在怎能說絕對不會接受呢？

潘維剛表示，希望雷倩不要模糊焦點，她跟雷倩一樣都關心婦聯會未來的發展，因為見解不同，就可以這樣嗎？1070129

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