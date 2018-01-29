柯文哲會荷市長 盼建國際合作平台

台北市柯文哲與荷蘭烏特勒支市長范贊能（中）舉行「市長高峰會」，兩人在會前交換意見。中央社記者唐佩君荷蘭烏特勒支市攝 107年1月29日

（中央社記者唐佩君烏特勒支市29日專電）台北市長柯文哲今天與荷蘭烏特勒支市長范贊能舉行市長高峰會，期間以英文介紹市政建設，希望形成國際合作平台。范贊能對柯文哲等留下深刻印象，樂觀看待未來合作。



柯文哲與范贊能（Jan van Zanen）在烏特勒支市（Utrecht）政府舉行「市長高峰會」，范贊能會前歡迎柯文哲一行人時，對現場來賓說：「我要告訴你們一個秘密，柯文哲昨天到足球場看球賽後，現在烏特勒支足球隊有一個最新球迷，他的名字就是柯文哲。」



會後兩人舉行記者會，被問到一起看足球賽，相處兩個多小時，對柯市長的印象，范贊能不假思索表示，對柯文哲及他率領的市府參訪團隊有非常深的印象，非常重視來自台灣的柯市長。



范贊能指出，荷蘭與台灣有長久的友誼，很榮幸能交到朋友，因為這是彼此交流學習的機會。例如在交通議題上，台北與烏特勒支都面臨如何處理郊區到市區的運輸挑戰，這正是雙方合作的契機。



高峰會上，兩位市長分別向雙方代表簡介市政現況，柯文哲花20分鐘以英文說明北市推動智慧城市著重的5大方向，分別是智慧交通、智慧公宅、智慧健康照護、智慧教育及智慧支付。



柯文哲指出，交通是台北市最重要的課題，同時也是所有政府必須面對的挑戰，針對每日大量通勤者進出城市，市府必須解決不同時段及不同交通模式的整合問題。



他提到，台北市希望與國內及全世界各智慧城市合作，台北市去年6月獲得世界智慧永續城市組織頒發的全球最佳「合作城市金質獎」殊榮，台北市進行實證的智慧城市解決方案也開始輸出國際，顯示智慧城市建設成果已獲肯定。



柯文哲最後對范贊能表示，台北市希望能與烏特勒支市及與荷蘭其他城市合作，共同形成國際合作平台。1070129