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傳宋瑋莉退選 謝立功：小道消息聽聽就好

發稿時間：2018/01/29 20:23

最新更新：2018/01/29 21:10

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國民黨基隆市長初選風波，對於外傳議長宋瑋莉將退選，前移民署長謝立功（中）29日受訪表示，沒有和宋瑋莉談過退選，各種小道消息聽聽就好，沒有等到最後一刻都只是揣測。中央社記者沈如峰基隆攝　107年1月29日國民黨基隆市長初選風波，對於外傳議長宋瑋莉將退選，前移民署長謝立功（中）29日受訪表示，沒有和宋瑋莉談過退選，各種小道消息聽聽就好，沒有等到最後一刻都只是揣測。中央社記者沈如峰基隆攝　107年1月29日

（中央社記者沈如峰基隆市29日電）基隆市議長宋瑋莉今天在記者會被問到是否退選，她笑著說「要問謝立功，怎麼會問我？」謝立功受訪表示，小道消息聽聽就好。

國民黨基隆市長初選民調出包，市黨部委託3間民調公司進行電話民調，昨天上午公布結果，前移民署長謝立功原本以平均支持率42.754%，高出宋瑋莉1.568個百分點，排序第一，但因全方位民調公司誤將「政黨對比支持率」和「黨內互比支持率」數據對調，不到6小時結果翻盤，謝立功平均支持率反輸給宋瑋莉0.735個百分點，改由宋瑋莉勝出。

國民黨副秘書長杜建德等人下午2時在基隆市黨部舉行記者會，在記者會即將結束時，媒體詢問宋瑋莉是否要退選？宋瑋莉笑著說，「是否退選要問謝立功，怎麼會問我」，謝立功則指著兩人說「我們會再協調。」

對於外傳宋瑋莉退選，謝立功受訪表示，沒有和宋瑋莉談過退選，各種小道消息聽聽就好僅供參考，沒有等到最後一刻都只是揣測，相信黨中央曾詢問兩人的想法，但目前還沒有具體的結果，至於自己是否退選仍在協調中，協調都還沒開始，現在談論是否會被搓掉言之過早。

謝立功並引用金剛經「如夢幻泡影，如露亦如電」形容民調翻盤心情，他說，「退一步就是向前，只要心無罣礙，就不用想太多。」

此外，謝立功表示，選舉過程中總有遊戲規則，當遊戲規則前後不一時難免會有疑問，他會把疑問交給黨中央逐一檢視，希望只有誤植沒有其他問題。1070129

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