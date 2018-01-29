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防統戰 陸委會：修正健全兩岸法制防衛

發稿時間：2018/01/29 20:47

最新更新：2018/01/29 20:47

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（中央社記者繆宗翰台北29日電）陸委會主委張小月今天表示，陸委會面對國家安全挑戰，今年度主要工作重點將包含健全兩岸法制等防衛機制，並透過檢討、修正相關法規，避免陸方帶有特殊統戰或政治目的的往來。

對於近期M503航路爭議、政府暫未核准中國東方、廈門航空兩家航空公司兩岸春節加班機申請，張小月表示，政府已採「最輕微的處置辦法」，在整個客觀情勢改變前，交通部並沒有核准這兩家航空公司加班機的空間。

行政院大陸委員會29日下午舉行年終記者會，張小月與媒體記者互動約一小時，提問圍繞兩岸關係未來走向、M503航路與兩岸春節加班機等議題。

對於未來一年陸委會主要工作重點，張小月在致詞時主動提及，面對國家安全挑戰，健全兩岸法制等防衛機制，陸委會將協調各主管部會，檢視兩岸條例及相關法規的安全管理機制。

她在回答記者相關提問時進一步說明，台灣是個自由民主的社會，和中國大陸「管控、一黨獨大」的體制完全不一樣。政府不能容許中國大陸利用台灣的自由民主，表面溝通交流，卻隱含其他政治動機。

張小月強調，兩岸民眾往來必須基於公平對等尊嚴的往來，不希望陸方背後有特殊的統戰或帶有政治目的的往來，政府會檢視現行相關法規檢討、修正，也會有兩岸相關法規做處理的機制。

張小月說，兩岸關係一直都處在動態變化，「互動新模式」當然也是根據國際情勢，以及中國大陸、台灣內部情勢動態變化，政府會隨時檢視調整。雖然預期兩岸關係面臨更多挑戰，政府仍以正面積極態度看待，更加努力維繫兩岸和平穩定，並且開啟對話。

針對陸方片面開通M503北向與相關銜接航路，民航局暫不核准中國東方航空與廈門航空的176班兩岸春節加班機，張小月表示，加班機准駁與否屬民航局權責，但在整個客觀情勢改變前，交通部並沒有核准空間。

張小月指出，M503相關航路的爭議源自陸方片面啟用，應該回歸不涉政治前提的兩岸民航問題商談，儘速由兩岸航空小兩會進行技術性協商，解決相關爭議。

她強調，「台灣人民可說之以理，但不能屈之以力」，M503相關爭議能否圓滿解決，是對岸是否重視台灣民意的一項考驗，也是台灣人民檢視兩岸關係未來走向的重要指標，北京切勿輕忽這起事件的關鍵影響力。1070129

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