姚文智：沒說不惜脫黨 全力爭取黨提名參選

（中央社記者陳俊華台北30日電）民主進步黨立法委員姚文智今天表示，沒有說出「不惜脫黨」這4個字，自己以身為民進黨員為榮，會全力爭取民進黨提名參選台北市長。



聯合報29日報導，姚文智昨天錄東森新聞「看誰說實話」，接受主播徐湘華快問快答的挑戰，表達對台北市長柯文哲的不滿，並說3年前選擇禮讓柯文哲，但現在對柯文哲的政績和言行實在看不下去，更說「如果黨中央再度選擇和柯文哲合作，那麼我寧可脫黨參選，因為民進黨多數支持者和我一樣，已經受不了柯文哲。」



姚文智今天在立法院受訪時表示，昨天的快問快答是媒體報導加油添醋、邏輯的推演的結果，因為過程非常快速。



姚文智表示，沒有說出「不惜脫黨」這4個字，身為民進黨員，在情感面以身為民進黨員為榮，「全力爭取民進黨提名參選台北市長」。



他說，在台灣價值的實踐上，民進黨已經沒辦法再跟柯文哲合作，長期以來在台灣主體性、尊重民意基礎上，比如說在未經同意柯文哲就提「兩岸一家親」這樣的言論，或是因為一篇報導就對媒體封殺，還有對員工測謊等，都不是尊重自由、人權、民主、開放價值該做的。



姚文智表示，過去所支持的柯市長，現在已經完全不一樣，「沒有什麼理由再跟他（柯文哲）合作」。（編輯:溫貴香）1070130