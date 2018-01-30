/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 葛萊美獎桃園煉油廠統一發票費德瑞
>rss

姚文智：沒說不惜脫黨 全力爭取黨提名參選

發稿時間：2018/01/30 11:24

最新更新：2018/01/30 11:24

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者陳俊華台北30日電）民主進步黨立法委員姚文智今天表示，沒有說出「不惜脫黨」這4個字，自己以身為民進黨員為榮，會全力爭取民進黨提名參選台北市長。

聯合報29日報導，姚文智昨天錄東森新聞「看誰說實話」，接受主播徐湘華快問快答的挑戰，表達對台北市長柯文哲的不滿，並說3年前選擇禮讓柯文哲，但現在對柯文哲的政績和言行實在看不下去，更說「如果黨中央再度選擇和柯文哲合作，那麼我寧可脫黨參選，因為民進黨多數支持者和我一樣，已經受不了柯文哲。」

姚文智今天在立法院受訪時表示，昨天的快問快答是媒體報導加油添醋、邏輯的推演的結果，因為過程非常快速。

姚文智表示，沒有說出「不惜脫黨」這4個字，身為民進黨員，在情感面以身為民進黨員為榮，「全力爭取民進黨提名參選台北市長」。

他說，在台灣價值的實踐上，民進黨已經沒辦法再跟柯文哲合作，長期以來在台灣主體性、尊重民意基礎上，比如說在未經同意柯文哲就提「兩岸一家親」這樣的言論，或是因為一篇報導就對媒體封殺，還有對員工測謊等，都不是尊重自由、人權、民主、開放價值該做的。

姚文智表示，過去所支持的柯市長，現在已經完全不一樣，「沒有什麼理由再跟他（柯文哲）合作」。（編輯:溫貴香）1070130

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

日本關東大雪

日本關東大雪

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演
四大洲花滑選手競演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP