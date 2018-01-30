李凈瑜探夫 陸委會籲陸方盡速核准入境

（中央社記者繆宗翰台北30日電）李凈瑜今將赴陸探視丈夫李明哲。陸委會副主委邱垂正上午表示，李凈瑜昨詢問獄方時，對方告知「若能入境，就讓妳探視」，海陸兩會已循既有聯繫機制，籲陸方盡速核准入境申請。



行政院大陸委員會副主任委員兼發言人邱垂正上午接受中央社記者電話採訪時表示，李凈瑜昨天主動向獄方洽詢時，獲上述回覆。陸委會與海峽交流基金會也於第一時間作出應處，要求陸方提供積極協助家屬。



邱垂正指出，家屬告知這次要獨自前往探視，因此海基會並未派員陪同赴陸，但海陸兩會都有派員陪同家屬至桃園機場，協處登機等事宜，並隨時與家屬保持聯繫。海基會也已委請長沙台商協會會長林懷在當地接待、協助家屬。



非政府組織工作者李明哲遭陸方指控「顛覆國家政權罪」，2017年11月28日一審宣判，李明哲被判5年有期徒刑、剝奪政治權利2年，他當庭表示不上訴。



根據家屬提供的湖南赤山監獄告知書，李明哲於去年12月28日被分配到湖南省益陽市沅江市南嘴鎮赤山監獄七監區「服刑改造」。親屬可每月會見一次，會見日必須是周二；每次會見不得超過30分鐘。



李明哲救援小組成員、台灣人權促進會秘書長邱伊翎上午表示，李凈瑜昨天收到赤山監獄的探視告知。雖然仍未取得合法入境中國大陸的旅行文件，但她仍決定搭乘上午11時55分的廈門航空出發行使探視權利。



雖然湖南長沙黃花國際機場能落地辦理一次性台灣居民來往大陸通行證，但李凈瑜能否獲准入境仍未可知。且據航班資訊，家屬飛抵長沙約已是下午2時30分，至少需2個小時車程才能趕抵監獄，時間相當緊迫。



邱垂正強調，目前最擔心的仍是家屬入境問題，家屬探視是基本人權，陸方沒有理由拒絕，應盡速促成李凈瑜探視。



海基會上午也發表書面聲明，強調依陸方相關規定，家屬享有探視權利，且基於人倫親情考量，再次呼籲陸方盡速核發李凈瑜赴陸證件，並協助家屬探視，以維護當事人應有權益。（編輯：陳家倫）1070130