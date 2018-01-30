開放日本核災食品否 民進黨團：無時間表

（中央社記者王承中、陳俊華台北30日電）民進黨立法院黨團書記長何欣純今天針對是否開放日本核災地區食品表示，目前沒有時間表，可以再討論，絕對會堅持為食安把關，但台灣的食安標準也不能置外於國際。



根據媒體報導，中國大陸、歐盟等國家都正著手研究是否鬆綁對日本食品的禁令，台灣是否解禁引發關注。衛福部次長何啟功昨天表示，近年各國已逐漸鬆綁對日本食品禁令，「台灣不能置身事外」，台灣多年來完全不調整「是不對的」。



但衛福部長陳時中昨天也指出，未來若真要進口核災地區食品，衛福部會確保都是安全的。他強調，日本核災區食品政策沒有時間表。



中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀上午在立法院召開「核食解禁又放話，蔡政府媚日無下限」記者會表示， 國民黨堅決反對用國人的健康換取貿易利益，何啟功負責把關食安，卻在昨天說出這樣的談話，更是不適格，應該要下台。



李彥秀說，昨天原本打算提出要求執政黨於2020年前不得開放福島核災食品進口的預算主決議加以反制，卻遭民進黨立法院黨團總召柯建銘技術杯葛而未成案。



何欣純向中央社記者表示，絕對堅持為食安把關，但台灣的食安標準也不能置外於國際，會參考歐盟、美國等國的食安標準，並考量國人體質、飲食習慣等條件訂出的食安標準才周延。



何欣純說，訂出標準值後，該不該開放日本核災地區食品進口，都可以再討論，「目前沒有時間表」，她也會盡到監督的職責，要求衛福部要把國人健康風險考量進去，何啟功現在只是在說明，取得國人信任後再去設定食安標準值。（編輯:溫貴香）1070130