爭取黨內初選 陳景峻盼11月回新北市

（中央社記者梁珮綺台北30日電）民進黨籍的台北市副市長陳景峻今天說，他在新北市深耕多年，真的很想回新北市，盼今年11月可回「娘家」，展現積極爭取黨內初選決心。



陳景峻今天與新北市副市長李四川共同宣布，雙北市圖書館借閱證可互通，166間圖書館的書都可借閱，借閱量增為1500萬冊。



李四川致詞時笑說，台北市算是他的「娘家」，因為他在台北市待了25年，「我很喜歡回來，因為回娘家比較有錢，資源比較多」，表示他貢獻25年的台北市應該要回饋他一些。



陳景峻致詞時則表示，新北市是他的「娘家」，他在新北市深耕30年，到台北市服務才2年，非常想回新北市，還對著李四川喊話「你回來台北好，我回去新北好」。



陳景峻會後受訪時更說，李四川想回台北、他則想回新北，再度對著李四川說「11月你回來好了，我回新北」，強調彼此可攜帶經驗、資源回各自的娘家，替雙北市民有進一步的服務。



新北市文化局由副市長侯友宜督導，且其代表國民黨參選新北市長呼聲高，今天改由李四川代表出席雙北圖書館一證通用活動，有媒體關注，是否要避免「2個副市長的戰爭」？李四川說，副市長們的行程緊湊，都由市長朱立倫指派，「沒有誰督導就由誰來參加」。（編輯：李亨山）1070130