/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 葛萊美獎桃園煉油廠統一發票費德瑞
>rss

爭取黨內初選 陳景峻盼11月回新北市

發稿時間：2018/01/30 12:56

最新更新：2018/01/30 12:56

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者梁珮綺台北30日電）民進黨籍的台北市副市長陳景峻今天說，他在新北市深耕多年，真的很想回新北市，盼今年11月可回「娘家」，展現積極爭取黨內初選決心。

陳景峻今天與新北市副市長李四川共同宣布，雙北市圖書館借閱證可互通，166間圖書館的書都可借閱，借閱量增為1500萬冊。

李四川致詞時笑說，台北市算是他的「娘家」，因為他在台北市待了25年，「我很喜歡回來，因為回娘家比較有錢，資源比較多」，表示他貢獻25年的台北市應該要回饋他一些。

陳景峻致詞時則表示，新北市是他的「娘家」，他在新北市深耕30年，到台北市服務才2年，非常想回新北市，還對著李四川喊話「你回來台北好，我回去新北好」。

陳景峻會後受訪時更說，李四川想回台北、他則想回新北，再度對著李四川說「11月你回來好了，我回新北」，強調彼此可攜帶經驗、資源回各自的娘家，替雙北市民有進一步的服務。

新北市文化局由副市長侯友宜督導，且其代表國民黨參選新北市長呼聲高，今天改由李四川代表出席雙北圖書館一證通用活動，有媒體關注，是否要避免「2個副市長的戰爭」？李四川說，副市長們的行程緊湊，都由市長朱立倫指派，「沒有誰督導就由誰來參加」。（編輯：李亨山）1070130

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

日本關東大雪

日本關東大雪

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演
四大洲花滑選手競演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP