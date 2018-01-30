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桃園煉油廠遷廠爭議 朝野立委隔空喊話

發稿時間：2018/01/30 13:05

最新更新：2018/01/30 13:05

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（中央社記者王承中台北30日電）國民黨立委陳學聖今天表示，從未收到桃園煉油廠覓地會議開會通知，卻被民進黨立委鄭運鵬說不出席，要求鄭道歉。鄭運鵬說，剛好證明藍委立委未參加過會議，不知道要道歉什麼。

中油桃園煉油廠昨天發生氣爆火警，國民黨立委及當地民眾要求遷廠聲音再起，並要求儘速公布時間表。中油表示，遷廠須整體考量所有的管輸、輸儲設備，將積極覓地遷廠。

民主進步黨立委鄭運鵬昨天晚上在臉書上發文表示，中油在9年前終於成立的遷廠覓地小組的籌備會議，到2016年7月12日是第九次的籌備會。當天他出席會議才發現，過去8次會議期間，桃園的國民黨立委根本沒人出席過。藍委過去真的有心協助或關心遷廠嗎？

中國國民黨立法院黨團副書記長吳志揚、國民黨籍立委陳學聖今天上午在立法院召開「煉油廠大火，民進黨打假球，鄭運鵬說假話」記者會。

陳學聖表示，前6次遷廠覓地小組的籌備會議開會在2012年前，他跟國民黨立委呂玉玲都非桃園立委，無法參加，而他跟呂玉玲也從未收到相關的開會通知，從未被邀請，怎麼會被說成不出席？

他說，煉油廠是桃園市民心中的隱憂，不希望淪為口水戰，要求鄭運鵬在臉書道歉，否則他一定會採取必要的司法措施，以維護名譽。

吳志揚表示，前8次會議是在他擔任桃園縣長時召開，最後一次是在2012年底，桃園市長鄭文燦上任後隔2年半才開第9次，也是目前鄭文燦任內唯一一次，所以到底是誰在認真處理煉油廠遷廠問題，非常清楚。

鄭運鵬告訴中央社記者，藍委召開記者會更證明藍委本人從未參加過覓地會議，開了9次會議，只有他一位現任立委主動要求出席，他也沒接到通知，這是事實，因此，不知道要道歉什麼？煉油廠遷廠不是新議題，如果藍委真的關心遷廠，以前就應該去了解，而不是事發後才指民進黨打假球。（編輯:溫貴香）1070130

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