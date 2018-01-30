年關近 立委江永昌提醒慎防新型態詐騙

（中央社記者陳俊華台北30日電）民主進步黨立法委員江永昌今天說，有一名80歲獨居老人聽從詐騙集團指示，開設新帳戶、將現金存入並辦提款卡，家屬發現時，已遭提領逾百萬元，提醒民眾注意新型態手法。



江永昌下午在立法院受訪時表示，陳情人高齡80歲的外公獨居在花蓮，日前接到詐騙集團電話，並自稱是檢調單位，指受害人帳戶涉及洗錢防制法，語帶恐嚇的說存款恐遭處分、沒收，要求被害人到中國信託銀行開設新帳戶，存入現金，並辦理提款卡。



江永昌說，受害人不疑有他，存入新台幣200多萬元現金，並聽從詐騙集團指示，將提款卡藏在住家附近的花台下。詐騙集團隨即派人取走，並在短短一週內，連續在新北市各地提領數次，總計提領104萬元。



他說，一個80多歲的老人家，不太可能在花蓮開戶，卻每天在新北市提款數萬元，這都沒有觸發銀行預警機制，讓詐騙集團10天內就提領超過100萬元，「足見銀行的預警機制失靈」。



江永昌表示，金融監督管理委員會現行機制，像銀行法、「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」等，都沒規定銀行提款的單日、單筆上限，是由各銀行自訂，因此無法防範類似情事發生。他要問，主管機關有沒有因應作為？



他說，年關將近，若銀行行員遇到高齡80歲的長輩開戶、存入大量現金，還辦提款卡，是不是該趁機宣教一下反詐騙？若能這樣做，說不定能避免憾事發生。(編輯：趙蔚蘭) 1070130