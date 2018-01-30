世大運社宅 呂孫綾盼保留部分給林口居民

（中央社記者陳俊華台北30日電）民主進步黨立法委員呂孫綾表示，國家住宅及都市更新中心設置條例三讀通過後，林口世大運選手村將成為唯一一個由政府委託管理的社會住宅，盼能保留適當比例給在地居民。



立法院臨時會今天舉行院會，三讀通過國家住宅及都市更新中心設置條例，增設行政法人性質的國家住宅及都市更新中心，協助辦理都市更新及社會住宅業務，監督機關為內政部；經費來源主要為政府捐助，及中央都市更新、住宅及新市鎮開發基金等相關營建建設基金提撥。



呂孫綾在法案三讀後發言時表示，國家住宅及都市更新中心設置條例三讀通過，顯示政府推動國家住宅與都市更新的強烈決心。其中條例第3條規定，住都中心將負責社會住宅受託管理等相關業務，而林口世大運選手村社會住宅，也將成為第一個、也是目前唯一一個，由政府委託住都中心管理的社會住宅。



呂孫綾說，林口世大運選手村是由中央政府出資，並在興建完成後借給台北市政府，在賽會結束後，原來的選手村再作適當改建，成為3000多戶社會住宅。但從選址、興建過程，都帶給林口居民許多不便，尤其在舉辦世大運期間，林口民眾更全力配合，替台灣贏得國際的注目與友誼。



呂孫綾表示，住都中心設置條例完成立法後，林口選手村社會住宅將歸還中央營運管理，她期待內政部在推動國家整體住宅政策時，要將林口社會住宅保留適當比例，給在地居民，並且落實以青創為重心，以文創產業為主軸，結合在地資源，打造林口在地產業特色。（編輯：鄭雪文）1070130