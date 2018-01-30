總預算案三讀 賴揆：重大政策得以開展

（中央社記者侯姿瑩台北30日電）立法院臨時會院會今天三讀通過民國107年度中央政府總預算。行政院長賴清德表示，總預算案於立法院三讀通過，各項重大政策得以開展，他已致電立法院長蘇嘉全表達感謝。



立法院中午三讀通過民國107年度中央政府總預算，歲出部分共計刪減新台幣249.1億元，刪減比例約為1.25%，刪減後總預算歲出部分為1兆9668億元。



賴清德下午在臉書發文表示，「中央政府總預算於立法院三讀通過，各項攸關國計民生的重大政策終能據以開展，軍公教加薪3%也能落實」。



賴清德表示，他今天率領行政團隊，赴新竹縣進行中央與地方的工作會議，因此無法親自前往立院致意，但已在第一時間致電蘇嘉全表達感謝，同時，也要感謝副院長蔡其昌，以及朝野立委的支持，讓行政院施政能順利啟動。



賴清德說，總預算案通過後，這次立法院臨時會也將結束。這次臨時會在不到1個月的時間內，立法院完成了許多過去被視為不可能的任務，除通過監委人事案，還通過包括勞基法修正案、所得稅法修正案、農田水利會組織通則，以及國家住宅及都市更新中心設置條例，「都是與人民福祉、國家建設切身相關的重大法案」。



賴清德表示，舉例來說，這次稅改方案，綜所稅最高稅率由45%降至40%、保留盈餘稅率由10%降至5%，讓企業更有競爭力，也更願意投資台灣。另外，薪資、標準、學前兒童等扣除額的提高，將使月薪3萬元以下者免稅，雙薪4口的家庭，扶養2名5歲以下子女，年薪123.2萬元者，也可免納所得稅。



同時，他說，若再加上政府帶頭加薪，民間響應的效益，受薪階層可支配所得將會增加，可刺激民間消費，活絡經濟，回饋到企業本身。



有關勞基法修法，賴清德表示，在保障勞工權益的前提下，賦予企業經營和勞工工作安排的彈性，「也打開勞資團結合作的空間，共同面對激烈的國際競爭，台灣經濟也才看得到未來」。（編輯：張良知）1070130