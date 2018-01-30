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婦聯會行政契約角力 雷倩對結果悲觀

發稿時間：2018/01/30 19:20

最新更新：2018/01/30 19:38

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婦聯會主委雷倩對31日開會結果感到「悲觀」。若無法通過簽署，婦聯會最快2月1日被認定為附隨組織。（中央社檔案照片）婦聯會主委雷倩對31日開會結果感到「悲觀」。若無法通過簽署，婦聯會最快2月1日被認定為附隨組織。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝佳珍台北30日電）中華民國婦女聯合會明天將開會討論並表決是否簽署行政契約，主張簽署的婦聯會主委雷倩對明天開會結果感到「悲觀」。若明天無法通過簽署，婦聯會最快2月1日被認定為附隨組織。

是否與內政部、不當黨產處理委員會簽署行政契約，婦聯會內部出現不同意見。主導簽署行政契約的雷倩今天兩度接受媒體訪問，說明簽行政契約不是認罪投降，而是行政和解，保留一定元氣，徐圖後進。

雷倩表示，目前有兩套備案。若明天決定簽行政契約，會務繼續進行；如果不簽，內政部與黨產會將做出行政處分。由婦聯會會員自主決定未來，如果大家決定拚個你死我活，承受政府公權力，繼續作戰，「我們也尊重」。

雷倩說，她對明天感到「悲觀」，所有過去曾表達贊成這條路的都被勸說、不能來參加會議，或要交出委託書；有組織介入在收委託書，用人情壓力、甚至謊言方式徵求委託書。

她表示，希望婦聯會前主委辜嚴倬雲明天出席會議，婦聯會會溫暖的歡迎，但她不確定辜嚴倬雲是否出席。辜嚴倬雲有選票，如果做出拒簽行政契約的具體訴求，會員聽到辜嚴倬雲想法後，會做公決。

談到婦聯會會員潘維剛反對簽署，雷倩說，潘維剛已經辭去婦聯會常委職務，可能進入時間太短，沒有翻閱很多資料；若看過資料，可能會有不同選擇。

反對簽署行政契約的潘維剛今天上午召開記者會公開呼籲後，傍晚也接受媒體訪問，再度表達要為正義奮戰到底的決心。

潘維剛表示，婦聯會非附隨組織，沒有不當黨產，為什麼要簽行政契約？簽署行政契約後，婦聯會自動解散，且捐出9成資產、放棄所有訴訟，這樣的約要簽嗎？簽了之後就可以保證不被追殺嗎？

她說，有一派認為受到政府壓力，只好投降，「我們是正義奮戰到底派」，只有司法才能還婦聯會公道，應該透過法律捍衛婦聯會權利。

黨產會發言人施錦芳表示，如果婦聯會決定不簽行政契約，黨產會將以最快速度召開臨時委員會，目前朝向2月1日開會，會中將認定婦聯會為中國國民黨附隨組織，並做成行政處分。

婦聯會因無法交代勞軍捐流向，去年與內政部、不當黨產處理委員會展開協商，三方於去年12月29日簽署備忘錄，包括婦聯會願捐新台幣343億元給國庫，旗下4個基金會將完成董事會改選，納入社會公益人士等，並於一個月內簽署行政契約。

三方協商的行政契約文本大致底定，婦聯會31日將召開會員代表大會，討論並表決是否簽署行政契約。不過，內部卻傳出不同聲音。依規定，婦聯會會員代表大會只要超過1/3票數不同意，行政契約就簽不成。(編輯：林沂鋒) 1070130

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