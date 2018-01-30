經濟成長有感 賴揆：對台灣信心加把勁

行政院長賴清德（前右2）30日率行政團隊到新竹展開視察行程，並與新竹縣長邱鏡淳（前右1）、縣府團隊及各鄉鎮首長座談，說明政府推動經濟發展政策。（新竹縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 107年1月30日

（中央社記者魯鋼駿、管瑞平新竹縣30日電）行政院長賴清德今天表示，政府目前已推動經濟發展為最優先政策，從各項數字來看，經濟成長已有初步成果，國人現在欠缺的是，對台灣的信心要再加把勁。



為落實總統蔡英文前瞻基礎建設及長照2.0政策，行政院長賴清德今天率行政團隊到新竹展開視察行程，並與新竹縣長邱鏡淳、縣府團隊、各鄉鎮首長座談，盼縮短中央與地方距離，共同攜手推動台灣持續進步。



賴清德指出，總統政見主要有3大方向，首先是前瞻基礎建設，一方面解決全台灣下一階段基礎建設需求，同時因政府擴大支出，吸引民間響應，推動台灣經濟發展；第二是5+2產業創新，促進台灣產業結構轉型提升，第三則是新南向政策，拓展經貿範圍。



賴清德表示，行政院在執行面提出加薪，帶動私人企業跟進，另一方面推動減稅，使稅負制度合理化，不僅讓企業更有心投資台灣，受薪階級也受惠良多；此外，透過解決五缺問題，增加勞動體制彈性、鬆綁法令等，號召更多外國企業投資台灣，幫助台灣經濟持續發展。



賴清德說，去年台灣整體經濟成長率可望達到2.58%，甚至更高，比前年預測時高出許多，失業率降到3.66%是近10、20年來最低，進出口貿易額也都增加、股市萬點以上已逾半年，全體國人努力已看到成果，「我們正走在一條正確的路上，現在欠缺的是，對台灣的信心再加把勁。」



賴清德強調，目前政府最優先的政策就是發展經濟，他走訪各縣市目的在於說明、溝通政府政策，協助地方解決問題，「每個縣市都成功，台灣斷無失敗的道理。」（編輯：陳清芳）1070130