/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 葛萊美獎桃園煉油廠統一發票費德瑞
>rss

經濟成長有感 賴揆：對台灣信心加把勁

發稿時間：2018/01/30 19:27

最新更新：2018/01/30 19:53

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
行政院長賴清德（前右2）30日率行政團隊到新竹展開視察行程，並與新竹縣長邱鏡淳（前右1）、縣府團隊及各鄉鎮首長座談，說明政府推動經濟發展政策。（新竹縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真　107年1月30日行政院長賴清德（前右2）30日率行政團隊到新竹展開視察行程，並與新竹縣長邱鏡淳（前右1）、縣府團隊及各鄉鎮首長座談，說明政府推動經濟發展政策。（新竹縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真　107年1月30日

（中央社記者魯鋼駿、管瑞平新竹縣30日電）行政院長賴清德今天表示，政府目前已推動經濟發展為最優先政策，從各項數字來看，經濟成長已有初步成果，國人現在欠缺的是，對台灣的信心要再加把勁。

為落實總統蔡英文前瞻基礎建設及長照2.0政策，行政院長賴清德今天率行政團隊到新竹展開視察行程，並與新竹縣長邱鏡淳、縣府團隊、各鄉鎮首長座談，盼縮短中央與地方距離，共同攜手推動台灣持續進步。

賴清德指出，總統政見主要有3大方向，首先是前瞻基礎建設，一方面解決全台灣下一階段基礎建設需求，同時因政府擴大支出，吸引民間響應，推動台灣經濟發展；第二是5+2產業創新，促進台灣產業結構轉型提升，第三則是新南向政策，拓展經貿範圍。

賴清德表示，行政院在執行面提出加薪，帶動私人企業跟進，另一方面推動減稅，使稅負制度合理化，不僅讓企業更有心投資台灣，受薪階級也受惠良多；此外，透過解決五缺問題，增加勞動體制彈性、鬆綁法令等，號召更多外國企業投資台灣，幫助台灣經濟持續發展。

賴清德說，去年台灣整體經濟成長率可望達到2.58%，甚至更高，比前年預測時高出許多，失業率降到3.66%是近10、20年來最低，進出口貿易額也都增加、股市萬點以上已逾半年，全體國人努力已看到成果，「我們正走在一條正確的路上，現在欠缺的是，對台灣的信心再加把勁。」

賴清德強調，目前政府最優先的政策就是發展經濟，他走訪各縣市目的在於說明、溝通政府政策，協助地方解決問題，「每個縣市都成功，台灣斷無失敗的道理。」（編輯：陳清芳）1070130

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

日本關東大雪

日本關東大雪

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演
四大洲花滑選手競演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP