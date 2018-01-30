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國民黨31日提名6縣市長人選 基隆待協調

發稿時間：2018/01/30 19:53

最新更新：2018/01/30 19:53

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（中央社記者謝佳珍台北30日電）中國國民黨布局2018年縣市長選戰，明天中常會將通過第2波提名，包括新竹市、宜蘭縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣等6縣市；民調誤植的基隆市長提名，待協調後決定。

國民黨去年12月已通過首波縣市長選舉提名，徵召尋求連任的南投縣長林明溱、苗栗縣長徐耀昌、連江縣長劉增應，還有贏得彰化縣長黨內初選的國民黨籍立法委員王惠美。

第2波提名名單將送明天中央常務委員會通過，包括黨內初選勝出的前新竹市長許明財征戰新竹市，以及徵召前澎湖縣長賴峰偉參選澎湖縣長、台東縣議長饒慶鈴參選台東縣長、國民黨籍立委徐榛蔚參選花蓮縣長、羅東鎮長林姿妙參選宜蘭縣長。

國民黨組織發展委員會主任委員李哲華告訴中央社記者，雲林縣黨部昨天已經提報徵召國民黨籍立委張麗善參選，明天中常會一併通過提名。

原本也在第2波提名名單的基隆市，因為全方位民調公司誤植民調數據，導致原本由前移民署長謝立功勝出，經統計後改為基隆市議長宋瑋莉排序第一，黨中央決定暫緩提名。

國民黨文化傳播委員會副主任委員洪孟楷表示，黨中央會持續與宋瑋莉、謝立功溝通，期盼推出一位最強的人選，在全黨團結力挺下，打贏選戰。（編輯：李淑華）1070130

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