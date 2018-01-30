住都中心 公開遴選董監事納5大監督

（中央社記者劉麗榮台北30日電）內政部預計今年年中成立國家住宅及都市更新中心，將設董事會及監事會，採董事長專任制，並公開遴選董事及監事，再提請行政院長聘任，並建置5大監督機制。



「國家住宅及都市更新中心設置條例」今天三讀通過。內政部今天透過新聞稿說明指出，住都中心為執行特定公共事務所成立的行政法人專責機構，為確保該中心可獨立、自主、穩定營運，已於設置條例中，建置行政、立法、預算、審計及民眾5大監督機制。



行政監督方面，內政部表示，住都中心成立後將受內政部監督，中心年度業務、營運計畫與預算、財務狀況、投資個案及額度、績效等，都是內政部監督的範圍。



此外，住都中心將設董事會及監事會，採董事長專任制，下設執行長、副執行長，將由內政部組成遴選小組，公開遴選董事及監事，再提請行政院長聘任。相關遴選作業原則將於審慎研議後，適時對外發布。



內政部說，希望以公開透明的方式，遴選出具備住宅、都市更新等專業能力，負有熱忱且清廉的人才投入，讓住都中心業務順利推動。



內政部進一步表示，董、監事成員中會包含政府相關機關(構)代表，且不得低於董事總人數1/2，確保後續業務執行方向與政府施政政策一致。同時為確保董事會、監事會的獨立運作，條例中也定有董、監事或關係人的利益迴避原則，其關係人範圍涵蓋配偶或其共同生活家屬、二親等內的親屬及本人或其配偶信託財產的受託人，盼有效遏阻不當利益輸送。



內政部說，董事長不得進用其配偶及三親等以內血親、姻親，擔任該中心職務；董事、監事的配偶及其三親等以內血親、姻親，不得擔任該中心總務、會計及人事職務，避免濫用私人現象。



立法、預算及審計監督部分，內政部說，條例中規定政府核撥中心的經費應依法定預算程序辦理，同時也受審計機關監督，政府核撥經費如超過該中心當年度預算收入來源的50%，其年度預算書必須送立法院審議。此外，立法院得要求內政部首長率同住都中心董事長、執行長或相關主管至立法院報告營運狀況並備詢。



民眾監督方面，住都中心年度財務報表、業務資訊及年度績效評鑑報告，都應依政府資訊公開法主動公開，讓民眾可以瞭解中心實際營運情形。住都中心定位為行政法人，且有低度公權力行使，故有行政程序法及國家賠償法的適用，民眾如對中心的行政處分不服時，得依訴願法規定，向內政部提起訴願，以保障人民財產權益。



內政部說，住都中心將透過5大監督機制，建立完善防弊措施，以專業化、制度化及透明化方式，配合政府住宅政策辦理社會住宅管理、協助都市更新推動，以利公私有資產活化，並提高政府政策執行的公共性及公益性，同時可創造民間投資機會，進而有助整體社會發展。（編輯：李信寬）1070130