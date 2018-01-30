住都中心設置條例 政院盼加速都市更新

（中央社記者侯姿瑩台北30日電）立法院臨時會院會今天三讀通過國家住宅及都市更新中心設置條例，增設行政法人性質的國家住宅及都市更新中心。對此，行政院表示樂觀其成，盼盡快實施，也希望藉此加速都市更新。



立法院下午三讀通過國家住宅及都市更新中心設置條例，增設國家住宅及都市更新中心，協助辦理都市更新及社會住宅業務。條文明定，住都中心為行政法人，監督機關為內政部，設置董事長一人，由行政院長聘任；另設董事11至15人，包括住宅、都市更新、法律或財務相關專家、學者，其中政府相關機構代表，不得少於總人數1/2。



對於立法院三讀通過住都設置條例，行政院發言人徐國勇告訴中央社記者，行政院樂觀其成，盼藉此加速都市更新，也希望條例盡快實施，將有助於都市發展；住都中心的設置，由內政部負責規劃。



內政部表示，將於今年初儘速成立籌備處，辦理相關籌備工作，包含研訂董事長、董事及監事遴選、相關利益迴避範圍及違反處置規定、人事管理規章、公有不動產管理使用收益辦法、年度發展目標及計畫草案等，以利後續推動住都中心成立，無縫接軌穩定營運。



內政部營建署進一步指出，住都中心成立時間可能在下半年、7月後。住都中心主要有兩大業務，包括負責管理社會住宅及辦理政府主導的都市更新案（公辦都更）。(編輯：林沂鋒)1070130