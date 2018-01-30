綠4縣市初選協調 嘉縣擬不辦電視政見會

（中央社記者范正祥台北30日電）民進黨年底台南市等4縣市長提名初選協調今天截止，其中嘉義縣部分，參選人張明達表達沒有意願參加電視政見發表會，但同意黨內安排電子媒體用適當方式讓翁章梁表達參選理念。



民進黨2018年台南市長、高雄市長、宜蘭縣長及嘉義縣長提名初選協調今天截止。黨中央已於23日和25日先後邀集4位高雄市長提名初選的參選人陳其邁、管碧玲、林岱樺、趙天麟，以及6位台南市長提名初選的參選人葉宜津、黃偉哲、顏純左、李俊毅、王定宇、陳亭妃進行溝通協調，全都表達堅定參選的決心。



選舉對策委員會召集人林錫耀今天下午接續邀集嘉義縣提名初選的參選人張明達、翁章梁，以及宜蘭縣提名初選的參選人陳歐珀、謝燦輝、江永和，分別召開縣長提名初選協調會議。民進黨晚間發布新聞稿，轉述溝通協調會議的結果。



民進黨發言人何孟樺轉述，在嘉義縣長提名初選協調部分，張明達會中表示，對電視政見發表會沒有參加的意願，但同意黨內安排電子媒體用適當的方式讓翁章梁表達參選的理念、政見。



何孟樺表示，針對初選民調公司，張明達、翁章梁也同意由雙方同意的民調公司中，由中央黨部抽出三家來作業。另外，會中雙方也達成初選不互相攻訐，維持黨內團結的共識，初選結束後，也將團結一致支持黨提名候選人。



至於宜蘭縣長提名初選協調會議結果，何孟樺轉述，會中3位參選人都強調黨內初選和諧的重要性，參選人江永和與謝燦輝最後表示，為團結宜蘭、顧全大局，對宜蘭縣長提名人選願由中央黨部衡量全局全權處理。經會中協調後，江永和與謝燦輝退出宜蘭縣長提名初選，因此電視政見發表會與民調將不再辦理。



民進黨2018年台南市長、高雄市長、宜蘭縣長及嘉義縣長提名選舉登記已於1月19日截止，根據初選時程，登記參選者可先行溝通協調至1月30日前截止。



依照初選時程，1月30日前溝通協調有退選情形者，31日中央常務委員會將同意協調退選名單及同額競選的縣市停辦民意調查；如果無法達成協議，由中央黨部於3月5日至9日辦理民調決定提名人選，3月14日中執會公告提名名單。1070130