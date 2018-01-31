/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 葛萊美獎桃園煉油廠統一發票旅行青蛙
>rss

駐法處說明M503航路議題 爭取國際關注

發稿時間：2018/01/31 09:25

最新更新：2018/01/31 09:25

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者曾依璇巴黎30日專電）中國片面宣布啟用兩岸間的M503北向航路及3條銜接航路，可能危及飛航安全。駐法代表處今天向法國媒體和智庫說明事件始末和潛在影響，爭取國際理解和關注。

2015年3月，兩岸曾達成共識，使用M503航路時，只採南向航行，且實際航行路徑會往西移6海里，若遇緊急情況，可再往西移；至於W121、W122、W123等3條銜接航路，暫不實施，待雙方溝通後再啟用。

但中國方面今年1月4日逕自宣布啟用M503北向航路及3條銜接航路，未事先與台灣溝通。

有專家認為，M503航路貼近台北飛航情報區邊界，可能干擾飛安，且不能排除中國方面帶著軍事動機利用這條路線。

駐法代表處今天舉辦說明會，由駐法代表張銘忠向法國媒體、法國國際關係研究所（IFRI）及巴黎政治學院（Sciences Po）等智庫研究員，解釋M503航路爭議始末。

有記者提問，比起南向航路，M503北向航路對台灣的危險何在？張銘忠回答，就他所知，在緊急狀況下，飛機通常是向右避讓，意即當飛機循M503北向航行，若遇狀況往右避讓，就是往台灣所在的方向。

也有學者關心此事對台灣在軍事上的影響。張銘忠表示，台海並不寬，戰機只要數分鐘就可飛越，台灣試著要確保自己有足夠的反應時間，而新啟用的航路距離海峽中線這麼近，可能會是一種「掩飾」，對台灣不利。

張銘忠說，北京不顧2015年彼此同意的事項，未事先徵詢台灣就啟用這幾條航路，有礙飛航安全，台灣方面希望就此議題盡快溝通。1070131

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力
海軍操演展現掃獵雷能力
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP