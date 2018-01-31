駐法處說明M503航路議題 爭取國際關注

（中央社記者曾依璇巴黎30日專電）中國片面宣布啟用兩岸間的M503北向航路及3條銜接航路，可能危及飛航安全。駐法代表處今天向法國媒體和智庫說明事件始末和潛在影響，爭取國際理解和關注。



2015年3月，兩岸曾達成共識，使用M503航路時，只採南向航行，且實際航行路徑會往西移6海里，若遇緊急情況，可再往西移；至於W121、W122、W123等3條銜接航路，暫不實施，待雙方溝通後再啟用。



但中國方面今年1月4日逕自宣布啟用M503北向航路及3條銜接航路，未事先與台灣溝通。



有專家認為，M503航路貼近台北飛航情報區邊界，可能干擾飛安，且不能排除中國方面帶著軍事動機利用這條路線。



駐法代表處今天舉辦說明會，由駐法代表張銘忠向法國媒體、法國國際關係研究所（IFRI）及巴黎政治學院（Sciences Po）等智庫研究員，解釋M503航路爭議始末。



有記者提問，比起南向航路，M503北向航路對台灣的危險何在？張銘忠回答，就他所知，在緊急狀況下，飛機通常是向右避讓，意即當飛機循M503北向航行，若遇狀況往右避讓，就是往台灣所在的方向。



也有學者關心此事對台灣在軍事上的影響。張銘忠表示，台海並不寬，戰機只要數分鐘就可飛越，台灣試著要確保自己有足夠的反應時間，而新啟用的航路距離海峽中線這麼近，可能會是一種「掩飾」，對台灣不利。



張銘忠說，北京不顧2015年彼此同意的事項，未事先徵詢台灣就啟用這幾條航路，有礙飛航安全，台灣方面希望就此議題盡快溝通。1070131