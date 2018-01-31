潘維剛：婦聯會要團結在正義下 不是投降

前立委、婦聯會會員潘維剛（前）31日出席婦聯會會員代表大會，討論是否與內政部、不當黨產處理委員會簽署行政契約。中央社記者張皓安攝 107年1月31日

（中央社記者劉麗榮台北31日電）婦聯會今天上午召開會員代表大會決定是否與內政部、不當黨產處理委員會簽署行政契約。會員潘維剛說，這是最黑暗時刻，要做出最好選擇，婦聯會要團結在正義之下，而不是豎白旗投降。



中華民國婦女聯合會上午10時召開會員代表大會。會內為了是否簽署行政契約引發爭論，婦聯會主委雷倩主張簽署，潘維剛等人則支持前主委辜嚴倬雲，認為不能不清不楚的和解，拒簽行政契約，兩方勢力拉扯。



潘維剛上午受訪指出，婦聯會要團結在正義、不屈不撓、威武不能屈之下，而不是豎白旗、投降的狀態，今天是甚麼年代了，還要割地賠款，簽署不公不義的契約，她強調這是關鍵的時代，「最黑暗的時刻，要做出最好的選擇」，希望讓陽光照進婦聯會，讓正義照耀台灣。



若婦聯會拒簽行政契約，黨產會可能會認定婦聯會為中國國民黨的附隨組織，對此，潘維剛說，司法才能還給大家公道，如果政府為單一政黨服務，組織為針對性的問題處理，沒有法律依據、無法依法行政，這還叫政府嗎？



是否有收到辜嚴倬雲的委託書？潘維剛說，要進去（開會）才知道。



婦聯會因無法交代勞軍捐流向，去年與內政部、黨產會展開協商，三方於去年12月29日簽署備忘錄，包括婦聯會願捐新台幣343億元給國庫，旗下4個基金會將完成董事會改選，納入社會公益人士等，並於一個月內簽署行政契約。



三方協商行政契約文本大致底定，婦聯會今天召開會員代表大會，討論是否簽署。依規定，只要超過1/3票數不同意，行政契約就簽不成。1070131









婦聯會行政契約協商備忘錄5大重點

一、婦聯會捐贈新台幣343億給國庫。

二、婦聯會於契約生效後4個月內申報解散。

三、內政部、黨產會於締結行政契約後，不再調查及處分婦聯會。

四、婦聯會旗下4基金會董事會中1/3由目的事業主管機關指派機關人員擔任。

五、肯定婦聯會長期辦理社會公益事業貢獻。