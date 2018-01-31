總統：面對外交 國人期待朝野團結一致

總統蔡英文（中）31日在總統府接見索羅門群島國會議長納許（Ajilon Nasiu）時表示，台灣有成熟民主制度，但要面對外交工作時，「國人都是期待我們朝野的政黨要團結一致」。中央社記者施宗暉攝 107年1月31日

（中央社記者葉素萍台北31日電）總統蔡英文今天說，台灣有成熟民主制度，面對國內政局，不同政黨間往往有激烈辯論，甚至衝突，但要面對外交工作時，「國人都是期待我們朝野的政黨要團結一致」。



蔡總統今天在總統府接見索羅門群島國會議長納許（Ajilon Nasiu）伉儷訪問團。



蔡總統去年11月出訪太平洋友邦，赴索羅門國會演講時，當時的索羅門總理蘇嘉瓦瑞面臨倒閣危機，但索國朝野領袖都出席蔡總統的演說。



蔡總統今天致詞提到這段經歷，她說，去年訪問索羅門群島時，曾應議長邀請，到索羅門國會演講，當時索羅門的國會正在醞釀內閣的重組，不同政黨對於國內的政見有不同的看法。



蔡總統說，當時她就發現索羅門不同的政黨即使在內政議題上彼此競爭，但是對外的關係是一致合作的，有超過8成的議員出席這場演講。



蔡總統指出，台灣也有成熟的民主制度，面對國內的政局，不同的政黨間往往會有激烈辯論，甚至衝突，但要面對外交工作的時候，「國人都是期待我們朝野的政黨要團結一致」。



她說，索羅門群島國會展現的團結，以及納許議長出色的領導，都讓她留下了深刻的印象。



另外，蔡總統提到，長期以來，台索兩國在醫療衛生、農業技術、人才培育以及潔淨能源等領域都有良好的合作成果；去年台灣跟索羅門群島陸續簽訂航空協定、警政合作備忘錄、氣象合作備忘錄、荷尼阿拉港（Honiara）也跟台灣的高雄港締結姊妹港。



她說，台灣的立法院去年6月成立了台灣與索羅門群島國會議員友好聯誼會，她期待未來在納許的支持下，雙方國會議員可以更密切往來；盼望索國未來能夠繼續支持台灣，協助台灣擴大國際參與。(編輯：陳永昌)1070131



