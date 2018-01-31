兩岸加班機取消 綠委：政府正幫助台商返鄉

（中央社記者劉冠廷、蘇龍麒台北31日電）大陸兩家航空公司昨天宣布取消兩岸春節加班機。民進黨團書記長何欣純今天說，幫助台商返鄉，是政府責任，現在也正在做。國民黨團則呼籲政府，不要犧牲台商權益。



中國大陸東方、廈門兩家航空公司30日宣布取消兩岸春節加班機。對此，行政院大陸委員會昨晚發布聲明表示，本事件的起源是陸方未經協商，片面啟用M503相關爭議航路。「解鈴還需繫鈴人」，兩岸民航小兩會應該儘快進行技術性協商，解決相關爭議，確保使用相關航路旅客的生命安全。



民主進步黨立法院黨團書記長何欣純今天告訴中央社記者，政府絕對不是犧牲台商返鄉權益，政府已尋求各式各樣交通運輸的方式，要幫助台商返鄉，這是政府的責任，現在也正在做。



她也說，有關M503問題，相關談判該硬的、該軟的，政府都已經透過各種方式釋出善意，但是面對中國片面決定開啟M503航線，必須表示嚴正態度立場，這是任何國家政府都會做的立場宣示。



中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀在接受訪問時表示，面對大陸強勢的作為，政府應要有更多談判、協商的辦法，而不是犧牲了台商往返的權益，畢竟回家過年是人民基本的需求，政府應思考清楚，整個談判的過程是否有足夠籌碼，以及是否有誤判情勢。



李彥秀說，兩岸如何有效的溝通，相信政府非常清楚，但目前的狀況，凸顯出政府在兩岸議題的處理上是無能的，讓人民感到無力，最終犧牲了大家的權益。（編輯：林孟汝）1070131