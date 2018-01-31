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親民黨團秀問政成績 著重國家發展需求

發稿時間：2018/01/31 12:48

最新更新：2018/01/31 12:48

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（中央社記者王承中台北31日電）親民黨團今天公布去年年度報告，總召李鴻鈞表示，黨團秉持的原則就是「務實、民生、效能」，參與法案、預算協商時，不是在算計多少選票，而是思考什麼法案才是國家發展所需。

第9屆立法院第4會期臨時會在昨天結束，親民黨立法院黨團總召李鴻鈞、黨團幹事長周陳秀霞上午在立法院召開記者會，並公布親民黨2017年度報告的網頁（http://www.pfproadshow.org/report/），讓大家看到去年一整年親民黨所做的各項努力。

李鴻鈞表示，親民黨不願意繼續撕裂台灣、製造對立，親民黨也不願意在藍綠對決框架下，處理國家事務，親民黨黨團一直秉持著的原則就是「務實、民生、效能」。

李鴻鈞說，親民黨團在參與各項法案、預算的協商時，不是在跟執政黨大小聲，也不是在算計多幾張選票，而是思考著什麼樣的法案才是真正國家發展所需要的。如公民投票法修法，親民黨團一再說明，一旦低門檻通過，將使得國家永無寧日，天天公投，日日公投。

李鴻鈞表示，親民黨團不斷強調政府的施政必須以民為主，以民為生，人民的小事，就是政府的大事。要求外交部應該讓各縣市都有辦理護照的窗口，便民利民。也一直呼籲行政院應加強農路改善的進度，讓農民能有更好的產銷機制。

周陳秀霞表示，親民黨不跟其他政黨來比較，也不作秀、只要求社會實質進步，其實，這樣非常吃力不討好，但如果像某個政黨只追求政黨曝光度、只提爭議性的法案，最後也可能會撕裂台灣、加強對立，這是親民黨不願意做的。(編輯：許雅靜)1070131

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