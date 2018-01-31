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宜縣長綠營初選 陳金德與陳歐珀低調

發稿時間：2018/01/31 12:56

最新更新：2018/01/31 14:43

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民進黨宜蘭縣長初選還待黨中央完成程序後宣布，立委陳歐珀（左）31日出席宜蘭一場公開活動時，低調不願向媒體多說；宜蘭縣代理縣長陳金德（右）對選情發展也不願表示意見。中央社記者沈如峰宜蘭攝　107年1月31日民進黨宜蘭縣長初選還待黨中央完成程序後宣布，立委陳歐珀（左）31日出席宜蘭一場公開活動時，低調不願向媒體多說；宜蘭縣代理縣長陳金德（右）對選情發展也不願表示意見。中央社記者沈如峰宜蘭攝　107年1月31日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣31日電）民主進步黨宜蘭縣長初選，目前檯面上僅立委陳歐珀一人，還待黨中央完成程序後宣布，陳歐珀今天不願多說；宜蘭縣代理縣長陳金德對選情發展也不願表示意見。

民進黨昨天分別召開嘉義縣長和宜蘭縣長初選提名協調會議。之後民進黨發言人何孟樺表示，江永和與謝燦輝退出宜蘭縣長提名初選，因此將不辦電視政見發表會與民調。

陳歐珀今天在宜蘭受訪時說，之後一切發展都依照黨中央提名機制走，民進黨有一定程序，一切配合黨中央。昨天也沒有所謂「勸退說」，而是他與江永和，謝燦輝都有共識，那就是團結宜蘭、顧全大局。

媒體詢問，日後黨中央在決定最後人選時，會不會有第4人，或是陳金德會被列入？陳歐珀強調，這次黨中央初選登記作業時，就已經沒有其他徵召選項了。

陳金德在受訪時表示，他沒有登記民進黨宜蘭縣長初選，因此不便表示意見；至於會不會擔心屆時黨中央不再徵召他，直接由陳歐珀出線？他說，他不便表示意見，但民進黨目前在宜蘭縣的選情嚴峻，需要共同尋求智慧與力量，迎接年底的縣長選舉。

謝燦輝說：「我心中有點不舒服」，昨天在黨中央參加初選協調會議時只說，為民進黨和諧，對宜蘭縣長提名人選願由中央黨部衡量全局全權處理，但沒想到走出大門後就聽到他與江永和要退選，這好像原本的棋已設好，會讓支持者模糊。

江永和告訴中央社記者，這次是希望宜蘭縣綠營在縣長選舉部分能趕快有「共主」產生，「找出最大公約數」，早日凝聚支持者向心力，因此對宜蘭縣長提名人選才與謝燦輝看法一樣，願由中央黨部衡量全局全權處理。（編輯：李亨山）1070131

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