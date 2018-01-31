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海上交通是國家命脈 海軍展掃獵雷能力

發稿時間：2018/01/31 13:05

最新更新：2018/01/31 14:26

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海軍31日在高雄左營基地執行海疆巡弋，展現偵、獵雷能力，水雷反制艦偵雷聲納偵獲及鑑別疑似水雷目標後，即施放水中處理器查證。中央社記者裴禛攝　107年1月31日海軍31日在高雄左營基地執行海疆巡弋，展現偵、獵雷能力，水雷反制艦偵雷聲納偵獲及鑑別疑似水雷目標後，即施放水中處理器查證。中央社記者裴禛攝　107年1月31日

（中央社記者呂欣憓高雄31日電）海軍今天在左營港口由三型水雷反制艦及S-70C直升機操演海上布雷、機械掃雷以及偵、獵雷，展現海軍水雷作戰能力，也要證明水雷反制是台澎防衛作戰中重要且不可或缺的一環。

春節即將到來，國防部今天依慣例在春節前邀請媒體參訪海軍左營基地，由海軍展示戰力。首先展示布雷能力，合字號登陸艇布放3枚萬象2號沉底訓雷，接著模擬左營港外遭到敵軍布雷封鎖，由海軍執行掃雷和獵雷任務。

海軍安排永靖、永豐及永陽級3種不同艦型的水雷反制艦展現掃雷能力，首先用掃雷索拖於水中適當深度並將雷刀安裝於掃雷索上，當掃雷索與水雷的繫留索接觸時，水雷的繫留索就會被拖航中的雷刀割斷，使雷殼與雷錨脫離浮上水面，接著將水雷引爆。

400小圖
海軍操演展現掃獵雷能力
新聞圖輯

海軍接著展現偵、獵雷能力，水雷反制艦偵雷聲納偵獲及鑑別疑似水雷目標後，即施放水中處理器查證該目標，若確定為水雷時，可選擇由水中處理器或水雷清除小組人員實施水雷清除。

而當海面可見度良好時，可由空中觀雷，海軍安排S-70C直升機以目視搜索偵測水雷位置，當空中兵力發現疑似水雷目標後，即投放煙標以標示水雷或雷區，並通知水雷反制艦實施清掃。

永陽軍艦艦長周自強中校受訪表示，台灣四面環海，民生、工業與戰備物資多來自於海上，海上交通線的安全左右國家生存發展的命脈，在當前險峻的安全局勢下，水雷反制是突破封鎖、暢通航運，以延續國家抗敵意志與獲取最後勝利必要手段，更是台澎防衛作戰中重要且不可或缺的一環。（編輯：郭萍英）1070131

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