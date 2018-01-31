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民進黨宜蘭等4縣市初選協調 延長至2/6

發稿時間：2018/01/31 17:23

最新更新：2018/01/31 17:23

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（中央社記者范正祥台北31日電）民進黨中常會今天通過，將台南市長、高雄市長、宜蘭縣長及嘉義縣長提名初選參選者協調時間延長至2月6日。發言人吳思瑤說，延長協調時間會一併妥善處理，沒有針對哪一個縣市。

民進黨2018年台南市長、高雄市長、宜蘭縣長及嘉義縣長提名初選參選者協調原定1月30日前截止。

吳思瑤今天下午在民進黨中常會後轉述，選對會召集人林錫耀於會中報告，因協調小組邀集4個縣市的參選人進行協調後，具體認為還有進一步協調空間，會中通過同意將協調時間延長至2月6日。

吳思瑤表示，今天中常會討論案，選對會提請中常會同意2018年宜蘭縣長提名初選協調退選相關後續辦理作業。

她說，林錫耀會中說明近日針對宜蘭縣長初選登記參選人陳歐珀、謝燦輝、江永和三人進行協調，謝、江同時表示為了團結宜蘭、顧全大局，對宜蘭縣長提名人選願意交由中央黨部全權處理，因此今天都具體提出退出初選的證明文件，退選後，宜蘭縣的提名初選形同是同額競選，後續的民意調查作業將停辦。

面對媒體詢問，吳思瑤強調，今天通過的延長協調時間一週，是4個初選縣市或許都還有可以再協調的空間，會一併妥善處理，倒沒有針對那一個縣市。

媒體追問，後續會不會協調陳歐珀退選？吳思瑤說，「不會，不會。」

她表示，對於同額競選，陳歐珀繼續角逐提名，後續的提名和期程作業交由選對會再做最終的協調討論。

對於宜蘭初選作業，吳思瑤表示，是否直接提名，以及後續的相關作業期程，還是交由選對會做最後的協調，正式的時間才會向大家作宣布。（編輯：李淑華）1070131

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