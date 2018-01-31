國民黨第2波提名5縣市 澎湖延緩提名

（中央社記者謝佳珍台北31日電）中國國民黨中常會今天通過縣市長選舉第2波提名，包括新竹市、宜蘭縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣等5縣市；原本澎湖縣也在這波提名，但考量整體布局而延緩，最快2月7日提名。



國民黨去年12月已通過首波縣市長選舉提名，徵召尋求連任的南投縣長林明溱、苗栗縣長徐耀昌、連江縣長劉增應，還有贏得彰化縣長黨內初選的國民黨籍立法委員王惠美。



第2波提名名單今天中午經提名審核小組討論，下午送中央常務委員會通過，包括黨內初選勝出的前新竹市長許明財征戰新竹市，以及徵召台東縣議長饒慶鈴參選台東縣長、國民黨籍立委徐榛蔚參選花蓮縣長、羅東鎮長林姿妙參選宜蘭縣長、國民黨籍立委張麗善參選雲林縣長。



中常會原定今天通過徵召前澎湖縣長賴峰偉回鍋參選；不過，通過提名縣市卻未見澎湖縣。



國民黨組織發展委員會主任委員李哲華表示，提名審核小組中午開會，都認同徵召賴峰偉參選，因為澎湖縣長陳光復施政不得人民認同，國民黨在澎湖縣相當有機會勝選。



李哲華說，提名審核小組希望澎湖縣黨部因應縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長等五合一選舉，整體布局，增加勝選機會，因此延緩澎湖縣長提名；若整體布局順利，預計最快2月7日通過提名。（編輯：蘇志宗）1070131