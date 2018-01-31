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蔡英文提4大策略 穩定產業供水

發稿時間：2018/01/31 17:40

最新更新：2018/01/31 17:48

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民進黨主席蔡英文31日表示，她請行政團隊確實依開源、節流、調度與備援等四大策略穩定產業供水。（中央社檔案照片）民進黨主席蔡英文31日表示，她請行政團隊確實依開源、節流、調度與備援等四大策略穩定產業供水。（中央社檔案照片）

（中央社記者范正祥台北31日電）民進黨主席蔡英文今天表示，未來產業用水會持續成長，她請行政團隊確實依開源、節流、調度與備援等四大策略，結合納入前瞻基礎建設計畫及相關計畫落實推動，穩定產業供水。

民進黨中常會下午邀請經濟部政務次長龔明鑫專案報告「穩定產業供水策略」，黨發言人吳思瑤會後轉述蔡英文聽取報告後裁示。

蔡英文指出，水資源是民生、產業發展最重要的資源，最近全世界因為氣候變遷的因素，導致天然災害的發生率顯著提高。過去幾年來，台灣的急驟雨出現的機率大幅增加，總雨量卻沒有變化，導致水資源的儲存出現困境。過去一整年，台灣更是幾乎都在抗旱，務必要有更高的危機意識，做更積極的預警及處置。

她說，供水的穩定不僅影響民生用水，也關係到產業發展，這也是在民進黨政府上台後，大力推動前瞻基礎建設的主要原因。其中水環境建設，已經成為政府目前穩定供水計畫的骨幹。行政團隊要緊盯進度，落實建設。

蔡英文表示，許多水資源開發計畫，涉及到環境的開發與建設。經濟部必須跟地方政府積極合作，密切溝通，讓民眾清楚我們的開發計畫，是對環境保育及水資源妥善運用有很大幫助。(編輯：趙蔚蘭)1070131

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