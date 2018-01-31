13歲清寒生錄取紐約大學 賴揆贈筆記電腦

今年13歲的江璟亮（中）生長於低收入戶家庭，以優異成績獲紐約大學錄取，行政院長賴清德（右）今天接見江璟亮及其母親江稜裕（左），並致贈筆記型電腦，盼江璟亮未來能將所學回饋社會。（行政院提供）中央社記者顧荃傳真 107年1月31日

（中央社記者顧荃台北31日電）今年13歲的江璟亮生長於低收入戶家庭，以優異成績獲紐約大學錄取，行政院長賴清德今天接見江璟亮，並致贈筆記型電腦，盼江璟亮未來能將所學回饋社會。



行政院晚間發布新聞稿表示，賴清德今天接見剛獲美國紐約大學（New York University）錄取的江璟亮及江璟亮的母親江稜裕，與民間捐贈單位，不僅要給予江璟亮鼓勵，也要感謝各捐贈基金會的善心。



行政院表示，江璟亮生長於低收入戶家庭，卻以優異成績錄取紐約大學，是該校錄取的首位年僅13歲的大學部學生，並在教育部的促成下，接受民間單位如財團法人張榮發基金會、永齡教育慈善基金會、中國信託慈善基金會及吳尊賢文教公益基金會等資助前往美國求學。



賴清德表示，台灣社會充滿愛心，江璟亮儘管目前需要他人協助，但未來卻可以幫助許多人，應由充滿愛心的台灣社會提供協助，也是為台灣及國際社會栽培人才。



賴清德指出，江璟亮雖是資優生，在求學過程卻非常努力與認真，他過去從媒體相關報導看到江璟亮的認真與江稜裕的辛苦，令他非常感動；因此請教育部長潘文忠尋求民間資源，協助其赴美就讀紐約大學。



教育部表示，江璟亮預計今年5月赴美就讀，需由監護人陪同到美國就學，學費、生活費及租房費用均需資助，賴清德日前指示教育部尋求民間資源協助，經媒合總計獲得捐助新台幣1320萬元。（編輯：蘇志宗）1070131