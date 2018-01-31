黨產會查帳 婦聯會：員工薪水應不受影響

婦聯會臨時會員代表大會31日投票決定不簽署行政契約，黨產會下午隨即派員前往婦聯會調閱資料。婦聯會主委雷倩在黨產會人員離去後，出面說明相關經過與處理原則。中央社記者郭日曉攝 107年1月31日

（中央社記者劉麗榮台北31日電）中華民國婦女聯合會臨時會員代表大會今天決定不簽行政契約，黨產會人員下午前往查帳。婦聯會主委雷倩說，目前得知婦聯會員工薪資應該不會有問題，公益相關費用會從寬考量。



婦聯會經過上午3小時會議後，反對簽署行政契約者以31對28票勝出。黨產會發言人施錦芳表示，將於明天上午召開臨時委員會，明天下午向社會大眾說明相關決議。



簽訂行政契約確定破局後，黨產會下午隨即派員前往婦聯會查帳。



待黨產會人員離開後，婦聯會主委雷倩出面跟媒體說明指出，黨產會行文向婦聯會要財務和會務資料，要的份量很多、時間很長，希望黨產會可以寬限幾天。黨產會人員有帶回婦聯會已整理好的一些資料。婦聯會認為，有很多正在整理的東西，不能片段交出去。



黨產會帶走的資料是否包含帳務？雷倩說，婦聯會現在是被調查單位，不希望婦聯會局勢更為危急，「我暫時還是保留。」



雷倩說，黨產會過去因為正在行政和解過程中，幾乎停止調查達半年之久，行政和解看起來已破局，因此回到處理婦聯會的固定軌道。



黨產會明天開會認定婦聯會為附隨組織後，恐會凍結婦聯會資產。對此，雷倩說，婦聯會律師跟副秘書長汲宇荷有向黨產會人員請教，關於固定費用，如員工薪資部分，即便在最壞的情形下，員工薪資應該沒有問題；經常性費用包括聘請委任律師，在合理範圍內，（黨產會）應該不會這麼強硬處理婦聯會。



對於婦聯會馬上要發清寒獎學金，雷倩轉述，黨產會說，申請的話，會從寬考量，有關公益使用部分會從寬。



是否有與內政部聯繫？雷倩說，協商過程是內政部在前、黨產會在後，內政部也幫黨產會擋了很多作為，期間內政部長葉俊榮也承擔很大壓力，現在因為行政契約停擺，內政部角色跟黨產會交換，黨產會會是第一線處理的單位。（編輯：李淑華）1070131