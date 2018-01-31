關心台梵關係 立委2月3日組團出訪教廷

（中央社記者王承中台北31日電）立法院外交及國防委員會將在2月3日前往教廷、義大利及希臘參訪，預計在教廷停留一天一夜。民進黨立委蔡適應表示，台梵為邦交國，互訪是必要的，外交部正協調能否晉見教宗，但「該談的都會談到。」



教廷要求中國合法主教退位引發軒然大波，也使各界再度關注台梵邦交是否將有變化。



立法院外交及國防委員會將在2月3日至11日前往教廷、義大利及希臘參訪，參訪成員有外交及國防委員會民進黨籍召委蔡適應、民主進步黨籍立委莊瑞雄、周春米、張宏陸及吳焜裕等人。



據了解，參訪團在3日抵達羅馬後，將與駐教廷大使館及義大利代表處晚宴，4日則將拜會教廷行政部門，並且暫定將晉見教宗，隨後再轉往羅馬，並於5日參訪義大利國會參議院，與義大利「國會友台協會」議員餐敘。



蔡適應告訴中央社記者，台梵雙方作為邦交國，互訪是必要的，晉見教宗仍在安排中，但可能會有些困難，而訪問的層級由外交部安排協調中，但「該談的都會談到。」



莊瑞雄告訴中央社記者，國會議員也應該為外交稍微盡一點心力，此行將與義大利的國會議員交流，交交朋友，也給中華民國的駐外人員打打氣。



據了解，參訪團除訪問教廷及義大利國會外，還會前往佛羅倫斯與僑界代表餐敘，參訪歐盟食品安全中心的檢驗制度，並參訪希臘國會，與希臘「國會友台協會」議員餐敘。（編輯：鄭雪文）1070131