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陸批台灣價值 陸委會：心態無知欠尊重

發稿時間：2018/01/31 20:20

最新更新：2018/01/31 20:20

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（中央社記者繆宗翰台北31日電）中國國台辦發言人馬曉光上午批評總統蔡英文提出的台灣價值。陸委會晚間表示，陸方不了解台灣是民主多元、開放正義的社會，這種不當說法只會顯現其無知與不尊重的心態。

中國國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光上午宣稱：「如果所謂的『台灣價值』是將台灣文化與中華文化割裂開來、對立起來，是將台灣民眾的利益福祉與中華民族的整體利益割裂開來、對立起來，是將台灣的前途、命運拱手交於外人之手，而甘做遏制中國的棋子，那麼這樣的價值不是台灣之福，而是台灣之禍。」

行政院大陸委員會晚間發布新聞參考資料反駁，國台辦發言人由於不了解台灣是民主多元、開放正義的社會，對於「台灣價值」的不當說法，只會顯現其無知與不尊重的心態。

陸委會重申，台灣以民主自由與人權法治為核心的政治制度與生活方式，正是台灣價值豐富內涵的體現，也是台灣永續發展的核心，更與國際社會的普世價值相連結。

蔡總統日前受訪時，被問到陸方對台動武議題曾表示，「沒有人會排除這個可能性」。

對此，馬曉光上午聲稱，民進黨政府不接受「九二共識」，單方面破壞兩岸關係和平發展的政治基礎，放任縱容「去中國化」、「漸進台獨」活動等。「兩岸關係出現的複雜嚴峻的局面，責任完全在台灣當局」。

陸委會晚間則回應，面對陸方1年8個月來持續對台打壓威嚇，政府推動的兩岸政策與作為，已展現克制與理性。反觀北京當局一貫以傲慢負面心態，推卸應承擔的責任，不願以溝通化解分歧，這才是兩岸關係形勢嚴峻複雜的癥結所在。

陸委會表示，政府有堅定的意志捍衛兩岸和平穩定發展，並以主流民意的民主制度為依歸，堅守台灣在兩岸交流中的主體性，持續提升台灣軟實力，深化兩岸交流與合作，讓「台灣經驗」成為兩岸人民互動與共享的價值。（編輯：邱國強）1070131

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