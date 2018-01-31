檢討兩岸法規 陸委會：將強化人流管理

（中央社記者繆宗翰台北31日電）陸委會主委張小月日前提出，今年工作重點為健全兩岸法制防衛。陸委會今晚再度說明，將強化人流安全管理，事前預防可能傷害國家主權、台灣自由民主社會運作的不當或不法行為。



行政院大陸委員會主委張小月29日在年終記者會上表示，陸委會面對國家安全挑戰，今年度主要工作重點將包含健全兩岸法制等防衛機制，並透過檢討、修正相關法規，避免陸方帶有特殊統戰或政治目的的往來。



中國國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光今天上午批評，「把正常的兩岸交流往來誣稱為『統戰』，這是民進黨及其當局一貫伎倆」，「台灣當局進一步拿兩岸交流開刀，執意升高兩岸對抗，惡化兩岸關係，必將遭到兩岸同胞的共同反對，也終將自食惡果」。



陸委會晚間透過文字聲明強調，自民國105年520以來，陸方有關方面假藉兩岸交流名義，逕行矮化更改台灣的國立大學校名；刻意操作迴避民進黨執政縣市交流，企圖激化台灣內部藍綠對立。



此外，陸方更利用台灣民主自由的體制，影響特定政治組織或黑道勢力，破壞社會秩序；甚至刻意進入台灣各級學校、地方基層，以低價或免費旅遊為誘因，吸引青少年或村里人員，赴陸旅遊、就學、就業，進行不當拉攏。



陸委會表示，陸方這些交流作為絕非一般正常交流態樣，公道自在人心，不應混淆視聽。



陸委會重申，政府今年的兩岸工作重點在於：「將在有利台灣發展的前提下，尋求對話」、「面對國家安全挑戰，健全兩岸法令的防衛機制」、「基於人權保障與人道關懷，強化兩岸往來人員的權益保障」。



為了維護台灣的民主體制，陸委會今年將會同相關機關檢討兩岸人民關係條例及有關法規，檢視相關管理作為，強化人流安全管理，事前預防可能傷害國家主權、台灣自由民主社會運作的不當或不法行為。



陸委會指出，政府一向正面看待兩岸正常有序的交流活動，也希望透過兩岸間之交流，來增進彼此瞭解與互信的基礎。對於兩岸正常的交流，陸委會也將會同有關機關，持續檢討開放，便利兩岸人員往來，提升民眾福祉。（編輯：邱國強）1070131