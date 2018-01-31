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陸迴避M503溝通 陸委會：極不負責

發稿時間：2018/01/31 21:49

最新更新：2018/01/31 21:49

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（中央社記者繆宗翰台北31日電）中國國台辦發言人馬曉光今天聲稱M503航路不存在因飛安而需要協商的問題。陸委會晚間對此表示，陸方一再迴避空運小兩會溝通解決這一問題，是極度不負責任的作法。

中國國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光今天聲稱，M503航路已經過多方專家可靠性論證，以及國際民航組織批准，且為航線指定代碼。所以航線運行的精度、安全性以及可靠性，均符合國際民航組織的規範，不存在因為飛行安全而需要協商的問題。

行政院大陸委員會晚間透過新聞參考資料重申，政府立場十分堅定明確，M503航路是飛安及國安問題，一定須經航空小兩會沒有設置任何政治前提的技術性協商，這一訴求合情合理。但陸方一再迴避，是極度不負責任的作法。

中國大陸4日片面宣布開通M503北向與W121、W122、W123銜接航路。儘管交通部民用航空局與相關陸籍航空溝通，業者仍舊飛行上述航路。民航局18日證實，暫不核准中國東方航空與廈門航空的176班兩岸春節加班機。

上述兩家航空公司昨天取消176班兩岸春節加班機。馬曉光今天宣稱，「由此引發的一切後果應由台灣當局承擔」。

陸委會晚間回應，相關飛安疑慮釐清前，政府暫未核准飛航M503爭議航路的航空公司春節加班機申請，是基於飛安考量，政府絕無以此阻礙民眾搭乘加班機返鄉的想法。

陸委會強調，陸方片面啟用爭議航路，不顧飛安、民眾權益及引發國安爭議在先，東航及廈航又取消加班機的申請，陸方才是造成飛安疑慮及台商返台不便的罪魁禍首及始作俑者。陸方說法完全是混淆視聽，模糊事件本質，心態可議。

針對兩岸春節加班機，陸委會指出相關協調安排是去年透過航空小兩會溝通確認，才有今年的春節加班機。雙方既然可協調增開春節加班機，何以攸關民眾生命權益的飛安航管問題，陸方卻拒絕技術性協商？陸方須為引發的後續負所有責任。

陸委會表示，人民的眼睛是雪亮的，此爭議事件能否解決，是台灣人民檢視兩岸關係未來走向的重要指標，呼籲陸方珍惜得來不易的兩岸和平穩定關係，必須就此採取彌補措施，避免讓此事件持續擴大發酵。（編輯：邱國強）1070131

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