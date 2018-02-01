/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： pixel藍月統一發票旅行青蛙
>rss

法媒從M503爭議 看北京對台施壓

發稿時間：2018/02/01 09:31

最新更新：2018/02/01 09:39

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者曾依璇巴黎31日專電）法國解放報網路版今天刊登文章，藉兩岸近期因M503北向航路產生的齟齬，闡述北京對台灣施壓力道越來越大的趨勢。

M503是一條貼近台灣海峽中線的南北向航路。2015年3月，兩岸曾達成共識，使用M503航路時，只採南向航行，且實際路徑會往西移6海里；另外還有W121、W122、W123等3條銜接航路，暫不實施，待雙方溝通後再啟用。

但中國方面今年1月4日逕自宣布啟用M503北向航路及3條銜接航路，未事先與台灣溝通。

解放報（Liberation）報導說明M503引起爭議的始末，並引述駐法代表張銘忠表示，中國當局違反了兩岸於2015年3月達成的共識，呼籲對方盡快與台灣溝通，以確保旅客安全。

文章提到，中國方面宣稱台灣已獲通知，且開通航路並不需要台灣的同意，啟用M503等航路，是為了因應中國東南地區航班漸趨頻繁的必要決定，也獲得國際民航組織（ICAO）同意。

報導指出，台灣面臨北京施壓力道越來越大，在中國宣布啟用M503北向航路3天後，總統蔡英文就召開國安會議，防範中國「軍事擴張」。

文章說明，兩岸關係自蔡總統就任後就進入冷淡期，蔡總統希望維持自主和主權，確保公民能行使真正民主國家的基本自由；北京則想依據「一個中國」原則，把台灣納入版圖，但台灣從香港經驗，觀察到「一國兩制」並沒什麼好處。

報導提到，中國在台灣周圍的軍事演習越來越多，遼寧艦近期還通過台灣海峽；中國不在意台灣人的自主和主權立場，還揚言，若美國艦隊抵台，就要軍事介入。

報導最後表示，台灣海峽於1995年到1996年間，就曾因中方進行飛彈演習而出現過危機，當時的中國在海上還不算霸權，美國在這個區域也還很有存在感，但一切已是今非昔比。1070201

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： M503
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力
海軍操演展現掃獵雷能力
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP