法媒從M503爭議 看北京對台施壓

（中央社記者曾依璇巴黎31日專電）法國解放報網路版今天刊登文章，藉兩岸近期因M503北向航路產生的齟齬，闡述北京對台灣施壓力道越來越大的趨勢。
M503是一條貼近台灣海峽中線的南北向航路。2015年3月，兩岸曾達成共識，使用M503航路時，只採南向航行，且實際路徑會往西移6海里；另外還有W121、W122、W123等3條銜接航路，暫不實施，待雙方溝通後再啟用。
但中國方面今年1月4日逕自宣布啟用M503北向航路及3條銜接航路，未事先與台灣溝通。
解放報（Liberation）報導說明M503引起爭議的始末，並引述駐法代表張銘忠表示，中國當局違反了兩岸於2015年3月達成的共識，呼籲對方盡快與台灣溝通，以確保旅客安全。
文章提到，中國方面宣稱台灣已獲通知，且開通航路並不需要台灣的同意，啟用M503等航路，是為了因應中國東南地區航班漸趨頻繁的必要決定，也獲得國際民航組織（ICAO）同意。
報導指出，台灣面臨北京施壓力道越來越大，在中國宣布啟用M503北向航路3天後，總統蔡英文就召開國安會議，防範中國「軍事擴張」。
文章說明，兩岸關係自蔡總統就任後就進入冷淡期，蔡總統希望維持自主和主權，確保公民能行使真正民主國家的基本自由；北京則想依據「一個中國」原則，把台灣納入版圖，但台灣從香港經驗，觀察到「一國兩制」並沒什麼好處。
報導提到，中國在台灣周圍的軍事演習越來越多，遼寧艦近期還通過台灣海峽；中國不在意台灣人的自主和主權立場，還揚言，若美國艦隊抵台，就要軍事介入。
報導最後表示，台灣海峽於1995年到1996年間，就曾因中方進行飛彈演習而出現過危機，當時的中國在海上還不算霸權，美國在這個區域也還很有存在感，但一切已是今非昔比。1070201