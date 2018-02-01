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立法院新會期報到 黃偉哲拔得頭籌

發稿時間：2018/02/01 09:42

最新更新：2018/02/01 09:42

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（中央社記者王承中台北1日電）立法院新會期完成首位報到的民進黨籍立委黃偉哲今天表示，早點來報到，討個好彩頭，也象徵努力問政。黃偉哲曾創下從第8屆第2會期到第9屆第2會期、連續9個會期都第一位報到。

立法院第9屆第5會期今天上午8時開始進行立法委員報到，由黃偉哲拔得頭籌，而上會期第一名報到的民主進步黨籍立委陳歐珀排在第二位，第三位是一直以來都很早起的中國國民黨立法院黨團首席副書記長曾銘宗。

依立法院職權行使法第2條規定，立法委員應分別於每年2月1日及9月1日起報到。

黃偉哲受訪表示，他大約在上午6時許到立法院，以前都跟陳歐珀互爭第一個報到，這會期兩人決定要互相禮讓，但他昨天晚上睡不著覺，所以還是決定早點來立法院，「只比陳歐珀早一點」。

他說，雖然初選在即，有基層要跑，但是在立法院的問政也不能偏廢，早點來立院報到，討個好彩頭，也象徵努力問政。

黃偉哲說，新的會期將面臨很多挑戰，軍人年改、礦業法、公司法等，再加上初選，注定是蠟燭兩頭燒，希望趕快把初選事情結束，但立委該做的問政也要做好。

陳歐珀受訪表示，他在每個會期都會為自己定出目標，他期待本會期能儘速修正財政收支劃分法，讓窮縣脫貧，落實行政院長賴清德均衡台灣的說法。

對於宜蘭縣長初選提名，陳歐珀說，他會努力做好自己，尊重黨的機制，並堅持到底走完初選，希望能夠承擔這樣的使命。（編輯：李淑華）1070201

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