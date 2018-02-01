姚文智揮毫送蔡總統 不用偏心只怕變心

春節將至，民進黨立委許智傑（左起）、姚文智、黃國書1日在立法院揮毫寫春聯，為表態角逐台北市長的姚文智加油打氣。中央社記者張皓安攝 107年2月1日

（中央社記者陳俊華台北1日電）民主進步黨立委姚文智今天揮毫寫春聯贈給總統蔡英文，「不用偏心，只怕變心，好好愛我」。他說，昨天回去研究半天蔡總統的意思是什麼？他認為，從政就是要不忘初心。



民進黨昨天舉辦尾牙餐宴，兼任黨主席的蔡總統開始致詞提及與會人士時，特別點名已經表態角逐台北市長的姚文智，還說「我如果有偏心，一定偏著你」。



姚文智上午與民進黨立委許智傑、黃國書在立法院舉行「立院揮毫福雙智，狗來運轉賀新春」記者會。姚文智先寫下「如如不動、姚姚領先」，再寫下「不用偏心，只怕變心，好好愛我」送給蔡總統，最後只寫「呵呵呵」三個字，送給台北市長柯文哲。



姚文智說，昨天回去研究半天，蔡總統的意思是什麼？他認為，從政就是要不忘初心，不管偏心、愛心、變心，投入政治的初心最重要，不忘本才能面對首都選舉這一役，基層、中央都要回到這樣的本心。



姚文智表示，民進黨內同志不要在首都怯戰，應有更多優秀人選站出來，可以協調出一個機制，如果民調贏他，他就退選，民進黨靠著民主機制建立黨的凝聚力、向心力。柯文哲已經沒辦法再跟民進黨合作，他不支持未來雙方有任何政治上結盟，價值信念已經完全不一樣。



媒體詢問，國民黨台北市長參選人丁守中說，如果姚文智沒有脫黨參選到底的話，就要「吞曲棍球」。姚文智反問，「請問他（丁守中）要吞幾顆？」這次選舉是三足鼎立，大家信念不同，各自爭取選民支持，他表達高度尊重丁守中，不太懂丁守中有什麼資格要他吞曲棍球。



黃國書表示，預祝姚文智心想事成，最近民調開始起步，短時間內就可以看到姚文智在台北市長民調「扶姚直上」。許智傑說，「扶姚直上」還有另一個意思，就是姚文智、姚立明兩個「姚」互相扶持，寫下「有智進城」則代表姚文智是可以很有智慧的市長、進台北城。（編輯：李淑華）1070201