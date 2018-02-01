副總統籲學者 挺台參與國際衛生機制

（中央社記者葉素萍台北1日電）副總統陳建仁今天接見美國普林斯頓大學衛生政策研究分析員鄭宗美，感謝她為台灣發聲，讓全世界了解台灣健保成果，並盼訪賓持續呼籲各國正視台灣參與世衛組織的必要性。



陳副總統在總統府接見訪賓，他致詞表示，過去這一年，世界痛失了多位醫學衛生領域最傑出的醫師及學者，其中也包括去年11月逝世的國際知名健康經濟學家任赫德(Uwe Ernst Reinhardt)教授。



副總統說，任赫德是台灣全民健保的重要推手，任赫德的逝世對全世界、尤其對台灣，都是很大的損失，他特別向其遺孀鄭宗美表達誠摯慰問。



陳副總統指出，任赫德生前是國際頂尖醫療經濟學者，從1978年以來，一直是美國國家科學院醫學研究所成員，也是健康服務研究協會主席，並曾擔任台灣的行政院科技顧問。任赫德在健康經濟領域的成就斐然，對台灣人民有相當重要的貢獻，並向台灣政府建議採用單一保險人制度(single-payer system)。



他說，這個制度憑藉著「平等、成本控制、行政便利」等3大元素，成為現今台灣健保制度的基石。由於任赫德對台灣醫療制度的影響相當深遠，因此政府於2015年3月17日頒贈紫色大綬景星勳章，表彰其對台灣健保制度的卓越貢獻。如今任赫德獲衛福部追贈壹等衛生福利獎章，鄭宗美也獲衛福部頒贈貳等衛生福利獎章，他相當欽佩感恩，「有你們真好」。



陳副總統說，台灣健保制度在多個知名國際媒體中，獲得大幅報導，鄭宗美的功勞最大，沒有她的引介，全世界將難以看到台灣健保的成果；鄭宗美多年來參與國際會議，發表過許多重要學術論文，探討各國健康保險制度，並多次在國際報刊發表有關台灣健保制度文章，宣揚台灣健保的成就。



他舉例，2009年鄭宗美在學術期刊「健康事務」(Health Affairs)，以Lessons From Taiwan's Universal National Health Insurance為主題，發表對台灣首任中央健康保險局總經理葉金川的訪問，促成葉金川於2014年獲邀出席美國聯邦參議院聽證會，詳述台灣健保制度優點，讓美國得以了解台灣健保的好處，把台灣的全民健保網列入世界先進國家的行列。



陳副總統說，台灣政治狀況較為特殊，在參與國際組織及活動時一直面臨許多挑戰，因此非常需要像鄭宗美一樣具有專業學養的國際知名學者，幫台灣發聲，讓全世界了解台灣在醫療、衛生及防疫等方面的貢獻。



同時，他也希望鄭宗美能協助呼籲各國政府，正視台灣參與「世界衛生組織」（WHO）及「世界衛生大會」(WHA)等活動的必要性，避免全球醫療網絡出現漏洞。（編輯：李信寬）1070201